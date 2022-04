23 apr 2022 07:52

USA BANG BANG – WASHINGTON NEL PANICO PER ORE: UN UOMO HA SPARATO IN UNA SCUOLA FERENDO TRE PERSONE. POI È FUGGITO E SI È TOLTO LA VITA MENTRE GLI AGENTI DELL’FBI STAVANO ENTRANDO NEL SUO APPARTAMENTO – LA SPARATORIA È AVVENUTA IN UNA SCUOLA PREPARATORIA PER IL COLLEGE E SONO RIMASTI COLPITI DUE UOMINI E UNA BAMBINA… - VIDEO