(AGI) - Israele non sara' in grado di far rientrare in sicurezza la popolazione nelle proprie case nel nord del Paese scatenando una guerra totale con Hezbollah o l'Iran. Lo ha affermato il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby alla CNN. Kirby ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno continuando a dialogare con Israele sui passi successivi da intraprendere in Libano.

(ANSA) - "Il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele è incrollabile e questo non cambierà": lo ha detto alla Cnn il portavoce della sicurezza nazionale Usa John Kirby, ribadendo il diritto dell'alleato a difendersi "da attacchi quotidiani" ma ricordando la necessita' di non colpire i civili e le loro abitazioni. "Biden e Netanyahu si conoscono da 40 anni e non sono d'accordo mai su nulla ma su una cosa concordano: la sicurezza di Israele", ha aggiunto.

(Adnkronos) - "Se Hezbollah arretra dietro il fiume (Litani, ndr), cioè lascia libera la Zona Blu, allora potrebbe anche non esserci" un'operazione di terra di Israele in Libano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a In mezz'ora su su Rai 3. "Il problema è che Hezbollah è privo di ordini cioè tutti i combattenti di Hezbollah non hanno ordini avendo perso il capo e tutti gli altri leader", ha aggiunto Tajani, riferendosi alla morte di Hassan Nasrallah.

(Adnkronos) - "Ho chiesto e ottenuto garanzie da parte israeliana che non ci sarebbero stati attacchi nell'area dove si trovano i nostri militari (al confine tra ISRAELE e Libano, ndr) e così sta accadendo. Quindi un impegno che hanno mantenuto e stanno mantenendo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a In mezz'ora su su Rai 3.

