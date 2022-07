VI RICORDATE DI MENA SUVARI, LA LOLITA CHE IN “AMERICAN BEAUTY” FACEVA IMPAZZIRE KEVIN SPACEY? L’ATTRICE HA RILASCIATO UN’INTERVISTA-CONFESSIONE AL “GUARDIAN” IN CUI RACCONTA DI COME ANNI FA UN SUO EX, UN TECNICO DEL SUONO, LA MANIPOLASSE AFFINCHÉ RIMORCHIASSE ALTRE DONNE PER FARE SESSO A TRE. “NON ERO AMATA, PER TANTO TEMPO SONO STATA SOLO UN CORPO. MI COSTRINGEVA A USARE SEX TOY SCOMODI, OBBLIGANDOMI A RIPETUTI E VIOLENTI RAPPORTI ANALI” – PERCHÉ NON FA IL NOME? E PERCHÉ HA TIRATO FUORI QUESTA STORIA SOLTANTO ADESSO?