NEGLI USA DEGLI SBARELLATI, PARIS HILTON FA LA FIGURA DELL'INTELLETTUALE – ALLA COMMISSIONE “WAYS AND MEANS” DELLA CAMERA AMERICANA, L’EREDITIERA HA RIPERCORSO GLI ABUSI SUBÌTI NELL’ISTITUTO PER RAGAZZI PROBLEMATICI IN CUI I GENITORI L’AVEVANO RINCHIUSA PER RADDRIZZARLA: “NON HO IMPARATO NULLA LÀ, A PARTE I TRAUMI” – NEGLI USA QUESTI PROGRAMMI DI RIEDUCAZIONE RICEVONO MILIONI DAL GOVERNO, MA IL DIPARTIMENTO PER I SERVIZI SANITARI HA AMMESSO CHE MOLTI STATI NON RIESCONO A TENERE TRACCIA DEGLI ABUSI… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli per il “Corriere della Sera”

«Sono stata costretta a prendere medicinali e abusata sessualmente dallo staff, immobilizzata con la violenza e trascinata per i corridoi, spogliata e portata in isolamento». In una testimonianza davanti alla commissione Ways and means della Camera americana, che fra le altre cose si occupa di affidi e adozioni, Paris Hilton racconta con parole crude quello che ha subito in adolescenza alla Provo Canyon school, una scuola per ragazzi «problematici» accusata fin dagli anni Ottanta di violenze verbali e fisiche di ogni tipo. «Voglio essere la voce per quei bambini che al momento non ne hanno una», ha detto Hilton, tornando a chiedere al Congresso, come fa da anni, una legge che li protegga.

Le sue accuse erano già emerse a settembre 2020, quando la socialite ed erede della catena alberghiera Hilton, oggi 43enne, raccontò nel documentario This is Paris le angherie subite negli istituti della cosiddetta «troubled teen industry», scuole e centri che si occupano di adolescenti con problemi di vario tipo. Sul finire degli anni Novanta, Hilton riuscì a fuggire da tre di queste scuole — la Cedu school di Running Springs, California, la Ascent wilderness program di Ruby Ridge, Idaho, e la Cascade school di Whitmore, California — prima di essere rinchiusa per undici mesi alla Provo, nello Utah, a cui attribuisce l’insonnia cronica e la sindrome post traumatica da stress con cui è costretta a convivere.

All’epoca aveva 16 anni e soffriva di disturbo da deficit di attenzione/iperattività, aveva voti bassi e marinava la scuola, così ai genitori — preoccupati più che altro dalla sua attrazione per la vita notturna — fu consigliato di mandarla in un istituto che la aiutasse a guarire. «Invece non mi permettevano di parlare, di muovermi liberamente e neppure di guardare fuori della finestre», ha raccontato alla commissione della Camera. «Intanto i miei genitori venivano ingannati, non avevano idea: pensavano fosse un normale collegio. Quando arrivai là non c’era alcuna terapia. Venivamo criticati, ci urlavano contro: non ho imparato nulla là, a parte i traumi».

In un articolo pubblicato nel 2022 su Usa Today spiegò anche di essere stata sottoposta a esami ginecologici improvvisi in piena notte, contro la sua volontà. […]

Tuttavia le accuse contro questi programmi — che ricevono miliardi di dollari dal governo — persistono: […] il dipartimento per i servizi sanitari ha ammesso che molti Stati non riescono a tenere traccia degli abusi subiti dai ragazzi affidati a questi istituti.

«Ci vuole tutto il mio coraggio per parlarne», dice oggi Hilton. «Non possiamo permettere a bambini di crescere in questi istituti: il trattamento a cui vengono sottoposti è criminale» […]

