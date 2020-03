13 mar 2020 13:07

USCIREMO TRA UNA QUARANTENA DI CHILI – RESTANDO CHIUSI IN CASA E' PIU' CHE REALE IL RISCHIO DI INGOZZARSI DI JUNK FOOD PER COLMARE MANCANZE D’AFFETTO O SEMPLICEMENTE PER NOIA – I CONSIGLI PER NON INGRASSARE: L’IMPOSSIBILITÀ A MUOVERSI PROVOCA IL RALLENTAMENTO DEL METABOLISMO E LA PERDITA DI MASSA MUSCOLARE MAGRA. PER QUESTO È SAGGIO SPOSTARE IL PASTO PRINCIPALE ALLA COLAZIONE. E PER IL PRANZO E LA CENA…