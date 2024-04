VA BENE CELEBRARE MICHAEL JACKSON, MA NON IGNORARE LA STORIA - POLEMICHE SU “MICHAEL”, IL BIOPIC SU "JACKO" DIRETTO DA ANTOINE FUQUA: NEL PRIMO TRAILER, MOSTRATO AL CINEMACON DI LAS VEGAS, NON SI FA ALCUN RIFERIMENTO AI PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA DEL RE DEL POP, ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALE SU MINORI – PIUTTOSTO SI TRATTA DI UNA MEGA-POMPA CELEBRATIVA IN CUI… VIDEO

Era già stato annunciato che Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, sarebbe stata una celebrazione della vita e della carriera del Re del Pop, così nel primo trailer mostrato al CinemaCon di Las Vegas non compaiono scene controverse.

Il filmato inizia con i fan isterici che urlano insieme a Jackson mentre è padrone del palcoscenico, passando tra le performance dei suoi più grandi successi come "Man in the Mirror" e "Thriller". Il film, che è ancora in fase di riprese, conterrà oltre 30 canzoni e ne ricreerà diverse performance, a partire dalla classica interpretazione di "ABC" dei Jackson 5 ad "American Bandstand".

[…] promette di essere uno sguardo approfondito sulla vita del musicista, compreso il peso che l'essere una superstar ha comportato per l'uomo timido e riservato dietro il moonwalk.

"Ci sono biopic e poi c'è Michael Jackson", ha ribadito King, che è stato anche produttore del film campione d'incassi Bohemian Rhapsody.

Jackson ha scalato le classifiche ed è entrato nella storia della cultura con classici come "Beat It", "Billie Jean", "Bad" e "Black or White". Ma ha anche dovuto affrontare molteplici accuse di abusi sessuali su minori: una causa del 1993 che coinvolgeva il cantante è stata risolta in sede civile e nel 2005 è stato processato e assolto per diverse accuse. Jackson è morto nel 2009 per un'overdose di propofol.

