10 gen 2022 20:15

VA BENE ESSERE PRO-VAX, MA COSÌ È TROPPO – UN 84ENNE INDIANO È FINITO SOTTO INCHIESTA DOPO ESSERSI FATTO VACCINARE 11 VOLTE CONTRO IL COVID - PRESENTANDOSI IN DIVERSI HUB CON DOCUMENTI DI IDENTITÀ FALSI, HA INGANNATO MEDICI E INFERMIERI PER POI ESULTARE: “LA MIA SALUTE È MIGLIORATA IN TUTTI I SENSI, NON HO PIÙ PRESO NEMMENO UN RAFFREDDORE” – MA LE AUTORITÀ, AL POSTO DI USARLO COME TESTIMONIAL PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE, HANNO…