9 feb 2023 19:30

VA BENE IL LOW PROFILE E LA SOLIDARIETÀ GREEN, MA COSÌ È TROPPO – FIGURACCIA PER RE CARLO CHE VA IN VISITA ALLA MOSCHEA DI BRICK LANE, SI TOGLIE LE SCARPE E SFOGGIA UN CALZINO BUCATO – OVVIAMENTE È UN CASO CREATO AD HOC: È IMPENSABILE CHE IL RE D'INGHILTERRA NON ABBIA QUALCUNO CHE GLI RAMMENDI I CALZINI, MA LUI DEVE MOSTRARSI VICINO AL POPOLO, IN UN MOMENTO IN CUI LA MONARCHIA, DOPO LA MORTE DI ELISABETTA E LE SPARATE DI HARRY, ASSISTE A UN DRAMMATICO CALO DI CONSENSI...