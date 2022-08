UNA VACANZA CHE TI LASCIA IN MUTANDE – FERIE DA INCUBO PER UN 50ENNE FRANCESE E PER IL FIGLIO 12ENNE RIMASTI SENZA NULLA DOPO CHE UN GRUPPO DI LADRI HA RUBATO IL LORO CAMPER PARCHEGGIATO A SABAUDIA: “ERAVAMO DISPERATI SUL BORDO DELLA STRADA, IN COSTUME E CON IN MANO IL CELLULARE SCARICO E UN ASCIUGAMANO. I VICINI DI PARCHEGGIO CI HANNO PORTATO DAI CARABINIERI CHE CI HANNO RIVESTITO E RIFOCILLATO. HO TROVATO MOLTA SOLIDARIETÀ. L’ITALIA? CI TORNERÒ PERCHÉ…”

Estratto dell'articolo di Giuseppe Baratta per “il Messaggero”

challenger 388 eb bianco 2

«Sono uscito dall'acqua e il mio camper non c'era più, mi hanno rubato tutto e sono rimasto solo con mio figlio dodicenne, in costume, disperato sul bordo della strada con in mano gli asciugamani e il cellulare scarico».

Gregory Leroy, insegnante di scuola primaria, 50 anni, francese, alla fine della sua vacanza in Italia è stato lasciato letteralmente in mutande alla fine del suo soggiorno. Nel viaggio di ritorno si era fermato al confine tra Latina e Sabaudia, a Rio Martino, in uno dei tratti più suggestivi della costa del Parco Nazionale del Circeo.

Quel posto è conosciuto come la strada interrotta ed è molto frequentato e adorato dagli appassionati di kitesurf.

sabaudia

(...)

GLI AIUTI Nonostante la pessima situazione ha avuto la fortuna di trovare alcune brave persone che lo hanno aiutato. «La persona che aveva il camper a fianco del mio ha chiamato le forze dell'ordine e mi ha aiutato a dialogare con loro, ho trovato molta solidarietà». Nicola e Patrizio hanno aiutato Gregory e il figlio a raggiungere la stazione dei carabinieri di Borgo Grappa dove sono stati supportati dal maresciallo Andrea Gravina e da altri militari fuori servizio che si sono subito attivati per sostenere i malcapitati turisti francesi: un appuntato è salito a casa per recuperare gli abiti del figlio per donarli al ragazzo, sono state recuperate le scarpe ed è stata ordinata la pizza per provare a portare un briciolo di sorriso in una situazione molto complicata.

(...)

sabaudia 4

«TORNERÒ» Nonostante l'estremo disagio, Gregory non chiude le porte all'Italia. «Sono molto arrabbiato, questo è evidente, ma credo che in futuro tornerò ancora in Italia, perché queste cose possono succedere anche altrove - conclude il professore - mi dispiace anche per il fatto che possano esistere persone senza scrupoli che, con le loro azioni, mettono a disagio un padre di famiglia, lasciando il figlio senza un tetto e senza abiti, mi dispiace che nel mondo ci sia gente simile: io a scuola cerco di trasmettere ai miei alunni valori positivi e mi piacerebbe che il mondo diventasse un posto migliore».

challenger 388 eb bianco 3

challenger 388 eb bianco 4

sabaudia 6

challenger 388 eb bianco 1 sabaudia 3