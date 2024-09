VACANZE DA INCUBO – IN EGITTO, UN AUTOBUS CON A BORDO 43 TURISTI, TRA CUI NOVE ITALIANI, SI È RIBALTATO SULL’AUTOSTRADA TRA SUEZ E CAIRO – DUE DEI NOSTRI CONNAZIONALI SONO GRAVI: UNA DONNA 34ENNE RISCHIA DI PERDERE UN BRACCIO – RESTANO DA CHIARIRE LE DINAMICHE DELL’INCIDENTE: SEMBREREBBE CHE UN CAMION ABBIA TAGLIATO LA STRADA DEL BUS, CHE SI È RIBALTATO NEL TENTATIVO DI SCHIVARLO…

Sono gravi due dei nove italiani rimasti feriti in un incidente stradale in Egitto, tra Suez e il Cairo. Mentre gli altri sette sono «stabili», i due, un uomo e una donna, versano «in condizioni critiche» e vengono curati «in terapia intensiva». Lo ha confermato all'ANSA Ismail El-Hafnawy, direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez, contattato per telefono. Uno dei due rischia di perdere un braccio, secondo le informazioni raccolte, si tratterebbe di una donna di 34 anni[…]

ATTIVATA LA FARNESINA

L'ambasciata d'Italia in Egitto, d'intesa con la Farnesina, si è subito attivata e segue il caso. Il Console italiano in Egitto è in viaggio verso Suez per assistenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato subito informato, riferisce la Farnesina su X.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

I nove italiani erano tra le 46 persone rimaste ferite in uno scontro su un autobus sull'autostrada tra Suez e Cairo. Il mezzo si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare. Trasportava 43 turisti e tre lavoratori locali. […]

«UN CAMION CI HA TAGLIATO LA STRADA»

«Il bus turistico e diversi autobus circolavano nella corsia riservata ai bus sull'autostrada Suez-Il Cairo, quando un camion ha tagliato la strada al nostro autobus che, per evitare una collisione, si è ribaltato nel tentativo di schivarlo», ha detto all'ANSA il direttore della filiale di Sharm el-Sheikh dell'operatore turistico online «Best Egypt Travel», Mohamed Saada. […] Circa la donna ferita, l'operatore ha precisato «che suo marito è con lei e che è uscito illeso dall'incidente». […]