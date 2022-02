LE VACANZE PRENDONO IL VOLO - DOPO LA PANDEMIA, LE COMPAGNIE AEREE AMERICANE HANNO SPOSTATO LA LORO ATTENZIONE DAI VIAGGIATORI BUSINESS AI TURISTI - PER QUESTO, SPIRIT AIRLINES E FRONTIER GROUP, ENTRAMBE LOW COST, HANNO DECISO DI FONDERSI: INVECE CHE LICENZIAMENTI, GARANTISCONO NUOVE ASSUNZIONI E PREZZI ANCORA PIU' BASSI - UN'OPERAZIONE CHE POTREBBE AVERE CONSEGUENZE DI VASTA PORTATA...

Mentre la pandemia svanisce, le principali compagnie aeree, che tradizionalmente traggono la maggior parte dei loro soldi dai viaggi d'affari premium, hanno spostato la loro attenzione sui vacanzieri.

Nel frattempo, le compagnie low cost famose per la vendita di posti economici a destinazioni popolari si stanno rafforzando per difendere il loro territorio.

I vincitori: consumatori desiderosi di andare a trovare la famiglia e gli amici, o esplorare un nuovo paese, dopo essere rimasti bloccati a casa per due anni.

A guidare le notizie: Spirit Airlines e Frontier Group si stanno fondendo dopo un accordo da 2,9 miliardi di dollari che creerà la quinta compagnia aerea statunitense.

I due vettori sono noti per i loro prezzi stracciati e il servizio senza fronzoli, per non parlare dei reclami dei consumatori sui prezzi aggiuntivi per qualsiasi cosa, dai posti riservati al bagaglio a mano fino agli snack.

Le due compagnie hanno dichiarato che l'accordo farebbe risparmiare 1 miliardo di dollari all'anno ai consumatori per via di prezzi più bassi e creerebbe «la compagnia aerea a tariffe ultra basse più competitiva d'America».

La combinazione dei due maggiori vettori economici del paese li aiuterà a competere con American, Delta, United e Southwest, che insieme controllano circa l'80% del mercato dei viaggi aerei negli Stati Uniti.

Invece dei licenziamenti, le aziende hanno affermato di aspettarsi di assumere altri 10.000 lavoratori entro il 2026, oltre ai 15.000 dipendenti esistenti messi insieme.

La fusione potrebbe avere conseguenze di vasta portata promuovendo tariffe più basse per i viaggi di piacere, affermano gli esperti del settore.

«Vedrai un cambiamento nel modo in cui competono per quei clienti e questo potrebbe essere una buona cosa per i viaggiatori di piacere», afferma Anthony Jackson, leader della pratica delle compagnie aeree statunitensi di Deloitte.

«È raro vedere questo tipo di consolidamento avere effetti positivi per i consumatori», ha affermato David Slotnick, che copre il business delle compagnie aeree per The Points Guy.

Le tariffe aeree adeguate all'inflazione rimangono del 18% al di sotto dei livelli del 2019, mentre l'inflazione complessiva negli Stati Uniti è aumentata del 6% dal 2019 al 2021, secondo i dati di Airlines for America.

I prezzi del carburante per aerei sono aumentati notevolmente durante quel periodo, ma finora le compagnie aeree non hanno trasferito i costi aggiuntivi sui passeggeri.

Il quadro generale: i viaggi di piacere si sono ripresi più rapidamente dopo il crollo della pandemia, motivo per cui i vettori ultra-low cost - Allegiant, Frontier e Spirit - sono cresciuti più velocemente, mentre i grandi vettori come Delta e United sono ancora in ritardo.

La capacità di viaggio di Spirit nel primo trimestre, misurata in miglia di posti disponibili, è aumentata del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Frontier è in aumento del 26,6%, mentre Allegiant è in aumento del 28,9%, secondo i dati Cirium pubblicati da Airlines for America.

Delta, nel frattempo, è in calo del 16% e lo United è in calo del 17,3% rispetto alla capacità pre-pandemia.

Tra le righe: i grandi vettori hanno cercato di capitalizzare il rimbalzo del tempo libero aggiungendo voli più diretti verso destinazioni turistiche popolari come la Florida, i Caraibi e le località sciistiche occidentali.

Sì, ma: con la concorrenza più forte di un Frontier-Spirit combinato, «questa è una leva che non saranno in grado di tirare facilmente la prossima volta», afferma Slotnick.

Nel frattempo, durante la pandemia sono spuntate anche due nuove compagnie aeree low cost che si rivolgono ai viaggiatori di piacere, Breeze e Avelo.

Cosa guardare: l'accordo Frontier-Spirit potrebbe essere respinto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha citato in giudizio le compagnie per impedire un'alleanza interna tra American e JetBlue, sostenendo che l'accordo aumenterebbe i prezzi e ridurrebbe la concorrenza.