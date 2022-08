VACANZE DI SANGUE – A UMAGO, IN CROAZIA, UN ITALIANO 30ENNE HA UCCISO UN’AMICA DI 40 ANNI CON LA QUALE ERA IN FERIE AL MARE. LA FURIA OMICIDA SAREBBE ESPLOSA AL CULMINE DI UN LITIGIO: NELLA NOTTE I VICINI AVREBBERO SENTITO DELLE URLA PROVENIRE DALL’APPARTAMENTO DEI DUE E…

Da www.corriere.it

Ha ucciso l’amica con cui era in vacanza, al mare. È accaduto questa mattina a Umago, in Croazia (vicino al confine con la Slovenia e a pochissimi chilometri da Trieste), in una delle località più belle della costiera adriatica. I due sono italiani: lui ha 30 anni, lei ne aveva 40.

Alla polizia, che indaga sull’omicidio, i vicini avrebbero testimoniato di aver sentito nella notte urla provenire dall’appartamento dei due, che si trova nel villaggio di Zacchigni.

