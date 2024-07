VACANZE SÌ, MA AL RISPARMIO – UNA FAMIGLIA SU TRE QUEST’ESTATE PARTIRÀ PER QUALCHE GIORNO DI RELAX, MA ALL’INSEGNA DEL LOW COST – IL 60% RESTERÀ IN ITALIA, E 7 PERSONE SU 10 SCEGLIE IL MARE DELLE ISOLE, OPPURE DI PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA – PER I VIAGGI ALL’ESTERO SOLO IL 20% SCEGLIE ASIA E USA. GLI ALTRI, VOLANO IN EUROPA, E PER RISPARMIARE, SI PORTA UNA VALIGIA OGNI 4 PERSONE…

Estratto dell’articolo di Lorena Loiacono per www.leggo.it

i maggiori rincari registrati a giugno 2024 in italia

Partono leggeri, in cerca dell’occasione migliore tra mare italiano, agriturismi e città europee. I prezzi delle vacanze sono alle stelle ma i romani non si danno per vinti: in viaggio quest’estate almeno una famiglia su 3, soprattutto alla ricerca delle spiagge.

Secondo le prime stime della Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo, quest’anno con l’aumento dei prezzi non tutti potranno partire. Chi resta a Roma si organizza con le giornate sul litorale o in piscina senza soggiorni fuori casa.

I rincari infatti riguardano l’intero settore del turismo dai viaggi in auto, con benzina e caselli che hanno alzato i prezzi, ai voli e viaggi in treno e traghetto. Oltre ai prezzi in salita per alberghi e strutture come villaggi e ristoranti. «Per il momento si sta organizzando o già lo ha fatto circa una famiglia su 3 - spiega il presidente Fiavet Roma Stefano Corbari - chi può, infatti, è partito a giugno o nella prima parte di luglio quando i prezzi erano più bassi».

spiaggia - caro vacanze

[…] Il 60% resta in Italia: «tra questi - continua Corbari - circa 7 su 10 scelgono il mare delle Isole oppure di Puglia, Calabria e Basilicata. Non potendo accorciare le settimane, che nei villaggi vanno da sabato a sabato, spesso rinunciano alle strutture a 4 stelle per quelle a 3».

Una buona possibilità è la scelta di non allontanarsi troppo da Roma: molti cercano agriturismi e ville per più famiglie nelle vicine Toscana e Umbria. I prezzi sono vantaggiosi e, data la vicinanza, anche il viaggio in auto ha un prezzo contenuto.

Tra quelli che invece scelgono mete estere il 75% resta in area europea e mediterranea. Le mete più desiderate, in base alle prime stime di Fiavet Roma, sono le città con cui gli aeroporti di Roma sono collegati anche con voli low-cost come Madrid e Barcellona, Praga e Vienna.

spiaggia - caro vacanze

[…] Solo un 20% sceglie mete più lontane come la Thailandia o gli Stati Uniti. Per risparmiare sui voli, adesso il consiglio è di portare con sé solo uno zaino quindi, in una famiglia di 4 persone, tendenzialmente solo una imbarca la valigia grande con abiti e oggetti più pesanti. Gli altri portano a bordo uno zaino senza spese aggiuntive.

