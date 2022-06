11 giu 2022 10:00

VACCI ADAGIO CON IL PLAGIO - LA MOGLIE DI UN EX SENATORE DELLA CALIFORNIA È ACCUSATA DI PLAGIO: CIRCA UN QUINTO DEL SUO LIBRO SULLA STORIA DELLA CONTEA DI SANTA CLARA SAREBBE STATO COPIATO DA ALTRE FONTI COME “WIKIPEDIA”, “HISTORY CHANNEL” E IL “WASHINGTON POST” – LA SCRITTRICE SAREBBE STATA PAGATA 2.45 MILIONI DI DOLLARI PER LA STESURA DEL TESTO –MA LEI SI È DIFESA DICENDO CHE E I PARAGRAFI NON DOVEVANO…