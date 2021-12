VACCINARE O NON VACCINARE I BIMBI, QUESTO È IL DILEMMA – NONOSTANTE LE RASSICURAZIONE DEI MEDICI, I GENITORI (ANCHE VIP) SI DIVIDONO SULLA SCELTA. GUIDO MARIA BRERA, MARITO DI CATERINA BALIVO, NON HA DUBBI SULL’IMMUNIZZAZIONE DEI FIGLI DI 4 E 9 ANNI: “LA NOSTRA PEDIATRA CI HA ASSICURATO CHE È LA SCELTA GIUSTA”. DUBBIOSA FRANCESCA BARRA: “NON ME LA SENTIREI DI VACCINARE LE MIE BAMBINE DI 5 E 8 ANNI. ABBIAMO ANCORA POCHI DATI…”

1 - "IL NOSTRO MEDICO CI HA RASSICURATI È LA SCELTA GIUSTA"

Edoardo Izzo per “La Stampa”

guido maria brera 2

«Credo nella scienza e farò ciò che consigliano i medici: vaccinerò i miei bimbi». È sicuro Guido Maria Brera, 52 anni, imprenditore e scrittore, papà di 4 figli e marito della conduttrice televisiva Caterina Balivo.

«Siamo vaccinati sia io sia mia moglie. Si è immunizzato mio figlio di 20 anni e mia figlia di 16, dopo aver contratto il Covid-19 questa estate, nei prossimi giorni farà il vaccino». Dunque una famiglia profondamente Pro Vax. «Mia moglie alle volte ha qualche dubbio - spiega a La Stampa lo scrittore -. Parliamo di semplici momenti di indecisione. Ma lei è sempre molto decisa sulle vaccinazioni. I nostri figli hanno fatto anche l'antinfluenzale».

vaccino bambino 4

I due bambini hanno 4 e 9 anni ed è bene proteggere anche loro dal Covid che è una brutta bestia, aggiunge: «È una malattia infida, c'è il long Covid. Non si scherza con la salute». La convinzione di Brera è supportata anche dalle parole della pediatra di famiglia molto convinta su ciò che è giusto fare.

caterina balivo guido maria brera

«Non discutiamo, c'è chi fa questo di mestiere - aggiunge -. La pediatra che conosco da tantissimi anni mi ha detto che bisogna vaccinarli e io non ho alcun dubbio che sia la scelta giusta». Idee chiare anche sul rischio di ritorno alla Didattica a distanza: «I miei figli sono andati spesso in Dad sia durante la prima ondata sia durante le altre - racconta - . Potrà capitare ancora. Nonostante il vaccino. Lo accetteremo».

E ci sono anche altri motivi per vaccinare i bambini. Uno su tutti. «Per mie storie personali sono molto attento a rispettare gli altri - confida -. Io non voglio che i miei figli possano attaccare qualcosa a bambini più deboli che magari non possono vaccinarsi o che, in caso di malattia, potrebbero rischiare di più». Il vaccino, conclude Brera «è un atto d'amore», per noi stessi e per gli altri.

vaccino bambino 1

2 - "I TIMORI SONO LECITI PER I PIÙ PICCOLI CI SONO POCHI DATI"

Edoardo Izzo per “La Stampa”

«Oggi non me la sentirei di vaccinare le mie due bambine di 5 e 8 anni. Abbiamo ancora pochi dati e visti gli errori del passato, come gli Open Day con AstraZeneca per i 18enni, non vorrei far correre rischi alle mie figlie».

FRANCESCA BARRA CLAUDIO SANTAMARIA

È l'opinione di Francesca Barra, giornalista e conduttrice televisiva italiana, moglie dell'attore Claudio Santamaria, ma soprattutto mamma - di due bimbe e di un ragazzo 15enne - e in attesa di un altro figlio. La giornalista spiega a La Stampa di non essere assolutamente una No Vax, ma di avere semplicemente alcuni dubbi, normali per una mamma che deve scegliere per i propri figli.

«Ho fatto il vaccino in gravidanza, seguendo il mio medico, nonostante altre opinioni contrastanti - spiega -. Mio marito è vaccinato. Mio figlio ha fatto entrambe le dosi». Ma per le due bambine va con i piedi di piombo. «Al momento non c'è una opinione unanime sui bambini - dice -. È normale avere qualche dubbio».

vaccino covid

Secondo la Barra è saggio il suggerimento di Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, di riservare la vaccinazione ai bambini con fragilità. «Vorrei che i pediatri fossero d'accordo - confida -. Ora sembra esserci una contrapposizione tra ignoranti e persone di buon senso. Ma ci sono categorie che hanno diritto di provare paura: genitori e donne in gravidanza su tutti».

vaccino bambino 2

E sul rischio di focolai scolastici e conseguente Dad spiega: «La mia bimba di 5 anni è in quarantena perché una sua compagna è risultata positiva al tampone rapido casalingo. Credo che prima di mandare un bambino in Dad bisognerebbe aspettare il molecolare. Detto questo ci vorrebbe prudenza: se il bambino ha la tosse sta a casa e, visto che i più piccoli non sono ancora vaccinati, eviterei le festicciole». «La Dad è stata uno dei periodi più brutti della mia vita - conclude - ma non credo di dover far correre dei rischi a mia figlia per questo».

francesca barra francesca barra Vaccino vaccino francesca barra claudio santamaria francesca barra nuda ritratta da claudio santamaria 4 guido maria brera foto di bacco