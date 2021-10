20 ott 2021 20:12

UN VACCINO DA 15,6 MILIONI DI EURO - L'ALLENATORE DI FOOTBALL AMERICANO NICK ROLOVICH E' STATO LICENZIATO IN TRONCO PER AVER RIFIUTATO DI FARSI IMMUNIZZARE CONTRO IL COVID - "NON VOGLIO CHE QUALCUNO MI DICA CHE COSA DEVO FARE", AVEVA DETTO A LUGLIO, POI AVEVA PROVATO AD AGGIRARE L'OBBLIGO CHIEDENDO UN'ESENZIONE PER "MOTIVI RELIGIOSI" - DOMANDA RESPINTA E COSI' ROLOVICH HA PERSO IL LAVORO MILIONARIO...