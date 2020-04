IL VACCINO SECONDO GATES – VIA LIBERA DELLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AL VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS DELL'AZIENDA BIOTECH AMERICANA INOVIO - I TEST SONO FINANZIATI ANCHE DALLA “BILL E MELINDA GATES FOUNDATION": SI INIZIA CON LA FASE DI SPERIMENTAZIONE SULL’UOMO E I PRIMI 40 VOLONTARI HANNO RICEVUTO LA PRIMA DOSE…

Da "Adnkronos"

bill gates

Il vaccino contro il coronavirus in corso di sviluppo da parte dell'azienda biotech americana Inovio è entrato nella sua fase di sperimentazione sull'uomo, grazie al via libera della Food and Drug Administration (Fda).

L'ok ai test, in parte finanziati dalla Bill e Melinda Gates Foundation e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi, che sostiene altri 5 progetti del genere), arriva dopo i risultati promettenti ottenuti nei test sugli animali.

coronavirus ricerca vaccino

Il vaccino, chiamato per ora Ino-4800, viene utilizzato da ieri su 40 volontari che hanno ricevuto la prima dose, che sarà seguita da una seconda tra 4 settimane, fa sapere l'azienda in un comunicato.

