VADE RETRO, COVID! - GLI ESORCISTI DI TUTTO IL MONDO, RIUNITI IN VATICANO PER IL CONVEGNO ANNUALE, SONO STATI AVVISATI DI NON ESEGUIRE RITI SU PAZIENTI MALATI: HANNO RACCONTATO CHE, DURANTE LA PANDEMIA, LE RICHIESTA DI AIUTO SONO ENORMEMENTE AUMENTATE - SECONDO PADRE CERTEAU, LE PERSONE CHE HANNO PERSO I PROPRI CARI, IL LAVORO E SONO RIMASTE ISOLATE SONO DIVENTATE CAMPO FERTILE PER I DEMONI...

Dagotraduzione dal Daily Beast

ESORCISMO

La pandemia è stata dura per tutti, con i lockdown e le restrizioni, ma sembra sia stata particolarmente difficile per chi è posseduto da un demone. Gli esorcisti cattolici di tutto il mondo non sono stati in grado di svolgere il loro lavoro di persona, creando l’ambiente ideale per i demoni e i loro incantesimi.

E così alla quindicesima conferenza annuale sull’esorcismo, che si è svolta questa settimana dopo un anno di pausa a causa del Covid, gli esorcisti di tutto il mondo hanno sollevato ogni tipo di problema legato alla pandemia. Durante i cinque giorni di conferenze, ospitate dall’università pontificia di proprietà del Vaticano, i partecipanti hanno condiviso storie sull’aumento delle chiamate ricevute nell’ultimo anno.

esorcista in sicilia

«Ci è stato chiesto in modo schiacciante di esorcizzare il Covid da persone che erano malate» ha detto padre Miguel Martin, esorcista spagnolo. «Ma ci è stato vietato di eseguire riti su pazienti Covid».

Quest’anno il convegno, che si chiama ufficialmente Corso di Esorcismo e Preghiera di Liberazione, è incentrato su angeli e demoni nella Sacra Scrittura e nel Magistero, oltre a offrire seminari sul mondo asiatico nell’ambito dei riti magici afro-brasiliani, che non sono in linea con l’insegnamento cattolico.

esorcista in canonica

Per la prima volta in assoluto, il convegno è stato aperto anche ai laici, in particolare ai cattolici devoti che lavorano nella salute mentale, che sono spesso chiamati ad aiutare a capire se qualcuno ha un problema psichiatrico o è davvero una pedina del diavolo. L'istruttrice Fernanda Alfieri, che insegna le connessioni tra scienza e religione all'Università di Bologna, studia da anni l'esorcismo. Dice che la convention di quest'anno è stata particolarmente importante a causa della pandemia e della paura che così tante persone hanno avuto riguardo all'ignoto.

esorcismo

«Il compito di uno psichiatra all'interno del gruppo di ausiliari di un esorcista sarà approfondito», ha detto. «Si discute anche dell'alterazione dello stato mentale e della diagnosi differenziale tra i disturbi psicopatologici e l'azione straordinaria del diavolo».

Ha detto che l'aumento delle richieste di esorcismi durante la pandemia non è stata una sorpresa. Ha fatto riferimento a padre Ronaldo Ablong delle Filippine, che ha inviato esorcisti nella parrocchia con acqua santa per eseguire esorcismi sui pazienti COVID mentre il virus si diffondeva in varie comunità. Ha attirato il disprezzo da alcuni a Roma per aver oltrepassato i confini tra la salute fisica e la vera possessione demoniaca, come definito dalla Chiesa cattolica.

«La pratica esorcistica agisce su un'area di confine tra il corporeo e lo spirituale», ha detto Alfieri. «E ciò richiede quindi un'attenzione anche al punto di vista della medicina, come era chiaro anche in passato». Infatti, durante gli antichi attacchi di peste, i sacerdoti cattolici visitavano le case con i medici per amministrare gli ultimi riti o esorcismi quando si presentava la necessità.

esorcismo

Padre Michel de Certeau, sacerdote, antropologo, linguista e storico francese che scrisse di un monastero in Francia dove un'epidemia di polmonite fu trattata come una possessione diabolica di massa negli anni '30 dell'Ottocento, afferma che invece di presumere che il COVID sia opera del diavolo, egli crede che le persone che hanno perso i propri cari, i mezzi di sussistenza e sono state isolate si siano aperte alla possessione diabolica, rendendo essenzialmente facile la possessione.

«Il problema si fa più acuto con le crisi sociali e agisce come una sorta di espressione sintomatica di disagio che non ha altro modo di esprimersi se non attraverso il possesso», ha detto.

Padre Cesare Truqui, un organizzatore, afferma che l'aumento delle richieste di esorcismo è stato alimentato in parte anche dal fatto che le persone non potevano partecipare alla messa di persona. «Ci sono molti casi di persone che non abbiamo potuto vedere a causa delle restrizioni per il COVID e che ora si rivolge a noi», ha spiegato nella sessione di apertura.

ESORCISMO

La conferenza si chiuderà con una sessione speciale su Internet e pedopornografia legata ai riti satanici, che ha lo scopo di aiutare a preparare gli esorcisti per quello che molti nel campo credono sarà un problema dopo la pandemia.

Negli anni passati, papi come Benedetto XVI non si riferivano al diavolo come forza del male, ma piuttosto si concentravano sul male come un concetto che sfidava molti cattolici. Ma papa Francesco si è fatto una specie di avvocato del diavolo, riferendosi spesso al diavolo in modo quasi umano. «Il diavolo vuole che noi falliamo», ha detto più volte Francesco, «non dobbiamo mai entrare in dialogo con lui».

ESORCISMO

Questo, dicono gli organizzatori, ha spinto molti a partecipare alla conferenza.

ESORCISMO