VADE RETRO VIRUS: ECCO COME DISINFETTARE LO SMARTPHONE -NON È ANCORA CHIARO QUANTO COVID-19 POSSA SOPRAVVIVERE SU MATERIALI INERTI. OLTRE A LAVARE LE MANI PERÒ PUÒ ESSERE BUONA NORMA PULIRE ANCHE IL TELEFONO – LA GUIDA-
MANCO IL CORONAVIRUS FERMA L'EGO RENZIANO - RONCONE: '' QUESTA TRAGEDIA DEL CORONAVIRUS NON SPOSTA DI UN CENTIMETRO IL SUO MODO DI ESSERCI, DI VOLERCI ESSERE. TUTTI GLI ALTRI HANNO CAMBIATO REGISTRO, PERSINO SALVINI. IN UN SONDAGGIO DI PAGNONCELLI SUI LEADER, RENZI FIGURA ALL’ULTIMO POSTO (PRECEDUTO DAL GRILLINO VITO CRIMI)''
FERRARI, VETTEL BATTE CASSA - “HO SEMPRE FIRMATO PER 3 ANNI, SONO ESPERTO, NON VECCHIO" – "IL TAGLIO DELLO STIPENDIO? NON NE PARLEREI IN PUBBLICO" - IL COMPENSO POTREBBE SCENDERE DA 40 A UNA VENTINA DI MILIONI. E NON È DA ESCLUDERE CHE IL TAGLIO COMINCI SUBITO, SULL'ESEMPIO DEL CDA DEL GRUPPO FCA (IN CUI SIEDE ANCHE L' AD DI FERRARI LOUIS CAMILLERI)…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
MA INSOMMA, QUANTE PERSONE SONO MORTE DI CORONAVIRUS? L'ISTAT DIFFONDE I NUMERI DEI DECESSI IN ITALIA TRA IL 1 MARZO E IL 4 APRILE, CONFRONTATI CON IL PERIODO 2015/19. ALL'INIZIO SEMBRA CHE CI SIA IL 20% DI MORTI IN PIÙ. IN REALTÀ I DATI SONO SOLO DEI 1.689 COMUNI IN CUI I MORTI SONO (ALMENO) IL 20% IN PIÙ. QUINDI IL DATO NON È RAPPRESENTATIVO DI TUTTA L'ITALIA. QUELLO CHE È CERTO È CHE IN CERTI POSTI, TIPO BERGAMO, LA MORTALITÀ È QUINTUPLICATA