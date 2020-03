VADE RETRO VIRUS! – DUE PAZIENTI DELLA ZONA ROSSA SONO STATI DIMESSI DALL’OSPEDALE SACCO DI MILANO – LA LOMBARDIA È SOTTO PRESSIONE: DEI 1835 POSITIVI IN ITALIA PIÙ DI MILLE SONO NELLA REGIONE E GLI OSPEDALI SONO AL COLLASSO. È STATO CHIESTO L’AIUTO DELLA SANITÀ MILITARE – UN INFETTIVOLOGO E UN ANESTESISTA DI CREMA SONO RISULTATI POSITIVI

CORONAVIRUS, GALLERA: DIMESSI DAL SACCO DUE PAZIENTI DELLA 'ZONA ROSSA'

(LaPresse) - "Abbiamo i primi due pazienti provenienti dalal 'zona rossa' e finiti in terapia intensiva al Sacco che sono stati dimessi". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza covid 19 in regione.

CORONAVIRUS, GALLERA: 38 DECESSI, 1254 CASI POSITIVI

(LaPresse) - In Lombardia i casi positivi al coronavirus salgono a "1254", di cui "478 persone ricoverate in reparti normali, 127 in terapia intensiva, 472 asintomatici, 38 deceduti e 139 trasferiti da reparti di terapia intensiva ad altri reparti". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa in Regione Lombardia.

CORONAVIRUS, GALLERA: MEDICO INFETTIVOLOGO E ANESTESISTA RISULTATI POSITIVI

(LaPresse) - "L'ospedale di Crema è uno degli ospedali che sono andati sotto pressione nei giorni scorsi. Ci sono dei medici, un infettivologo e un anestesista, che sono risultati positivi al virus" e che si sarebbero contagiati "nei primi giorni dell'emergenza". Lo ha detto l'assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Regione Lombardia. Gallera ha rassicurato che, con l'aiuto del sistema sanitario nazionale, adesso "l'ospedale di Crema è perfettamente in grado di far fronte al proprio compito".

CORONAVIRUS, GALLERA: OSPEDALE CREMA SOTTO PRESSIONE MA REAGISCE BENE

(LaPresse) - "L'ospedale di Crema è uno di quelli più sotto pressione, ma sta reagendo nel modo migliore. Possiamo quindi tranquillizzare sulla capacità di quell'ospedale, anche grazie all'aiuto del Sistema Sanitario nazionale, di fare il proprio lavoro nel modo migliore". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso di un co0nferenza stampa a Plazzo lombardia per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS, GALLERA: CHIESTO AIUTO DELLA SANITÀ MILITARE

(LaPresse) - Regione Lombardia ha chiesto "l'aiuto della Sanità militare" per fra fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha detto l'assessore al welfare di Regione Lombardia in un passaggio della conferenza stampa in corso in Regione Lombardia. "Io e l'assessore Foroni - ha spiegato ancora - abbiamo scritto una lettera al ministro della Difesa per avere tutti i rappresentanti della sanità militare, abbiamo già registrato l'ampia disponibilità del ministero e ringraziamo il ministro Guerini". Gallera ha anche confermato che da domani anche l'ospedale militare di Baggio accoglierà i pazienti contagiati.

CORONAVIRUS, GALLERA: ESITO TEST DELLA GIUNTA LOMBARDA DOPO LE 21

(LaPresse) - I risultati dei test per il coronavirus a cui si è sottoposta l'intera giunta di regione Lombardia, dopo che l'assessore allo sviluppo Economico Mattinzoli è risultato positivo, "dovrebbero arrivare a fine serata, verso le 21 e ve ne daremo comunicazione". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in una conferenza stampa per afre il punto sulla vicenda. "Non siamo preoccupati - ha aggiunto Gallera - stiamo tutti bene e siamo estremamente concentrati tutti sul nostro lavoro, e dalle nostre facce si vede che e' molto intenso. La luce del sole la vediamo poco"

