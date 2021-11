VADO A FROSINONE E PORNO - DUE FIDANZATI DI 25 E 24 ANNI HANNO INIZIATO PER GIOCO A GIRARE LIVE E VIDEO A LUCI ROSSE, FINO A QUANDO NON È DIVENTATO IL LORO LAVORO: "CI ESIBIAMO ANCHE IN GIRO PER LA CITTÀ, SI CHIAMA OUTDOOR ED È UN GENERE CHE PIACE A CHI CI SEGUE. FACEVAMO IL CUOCO E L'ASSISTENTE DIGITALE MA ABBIAMO MOLLATO TUTTO. SIAMO SEGUITI DA PIÙ DI 35 MILA FOLLOWER. I NOSTRI GENITORI SANNO DELLA NOSTRA ATTIVITÀ E…"

Antonio Visca per www.frosinonetoday.it

la coppia couplepenetration di frosinone 9

Nelle ultime settimane sono circolati su vari gruppi Whatsapp alcuni video bollenti di una ragazza, ripresa con il telefono dal suo fidanzato, in giro per la città davanti ai centri commerciali di Frosinone.

Ma cosa c’è dietro a tutto questo? Ebbene c’è un vero e proprio lavoro, nel quale si guadagna, a detta dei protagonisti, anche bene. A rivelarcelo sono stati proprio i due ragazzi che chiameremo, in quest’intervista, Marco e Gloria, conosciuti dai loro 35mila follower con il nickname 'couplepenetration'.

Ciao Marco e Gloria, ci raccontate un po’ chi siete?

“Abbiamo 25 e 24 anni, siamo nati in Ciociaria, dove viviamo tuttora e siamo fidanzati da tre anni. Prima di iniziare questo nuovo percorso lavorativo abbiamo un passato come cuoco e assistente digitale”.

la coppia couplepenetration di frosinone 8

Raccontateci del vostro lavoro e come mai ragazzi come voi decidono di fare questo tipo di live?

“Abbiamo iniziato questa attività delle live hard per gioco fino a che ha iniziato ad occupare gran parte del nostro quotidiano, tanto che ormai questo è diventato il nostro lavoro”.

Come sono gestiti i guadagni e quanto avete guadagnato dall'inizio dell'attività?

“Abbiamo iniziato da parecchi mesi ormai e i nostri guadagni sono gestiti settimanalmente dal sito. Ovviamente ogni guadagno è proporzionato al tempo e alla qualità di ogni live fatta. Ci troviamo su diversi siti e chi ci segue sa già dove trovarci”.

La vostra vita sessuale a che età è iniziata?

“La nostra attività sessuale è iniziata verso i 17/18 anni”.

la coppia couplepenetration di frosinone 7

Ci sono stati anche video/dirette non solo in casa ma anche davanti a centri commerciali di Frosinone. Come mai questa scelta?

“Sì, ci sono state dirette anche fuori la nostra abituale location. Si tratta di live e non di video o foto, quelle purtroppo sono state scattate violando la nostra privacy ma di questo ce ne siamo già occupati nelle opportune sedi. La scelta di fare live fuori si chiama outdoor ed è un genere molto diffuso tra i performer e soprattutto piace molto a chi ci segue”.

I vostri follower hanno chiesto qualche volta di incontrarvi di persona e qual è la loro età media?

“Sì indubbiamente qualcuno prova a chieder incontri ma non ne facciamo assolutamente. Ci esibiamo in live e stop. Siamo seguiti da più di 35mila follower sul sito in cui ci esibiamo e 3400 follower su Instagram, l’età dei nostri seguaci varia dai 18 ai 55 anni. È un settore che tocca tutte le età ed è molto seguito da tutti”.

la coppia couplepenetration di frosinone 4

I vostri genitori/parenti sanno del vostro lavoro?

“Sì, tutti sanno del nostro lavoro ormai e noi non abbiamo di certo smentito, ma non ci siamo neppure mai nascosti. Come ogni cosa qualcuno ci ha lasciati liberi di vivere e decidere della nostra vita, appoggiandoci, qualcun altro ha avuto da ridire, da criticare o addirittura giudicare la nostra scelta. Ma si sa, nel momento in cui decidi di intraprendere un tale percorso ancora “non capito” e “mal visto” vieni sempre preso di mira”.

la coppia couplepenetration di frosinone 5

Chi sa del vostro lavoro ha cambiato atteggiamento nei vostri confronti?

“Qualcuno ci ama più di prima qualcun altro si è allontanato ma la cosa non ci ha toccato”.

la coppia couplepenetration di frosinone 6 la coppia couplepenetration di frosinone 1 la coppia couplepenetration di frosinone 11 la coppia couplepenetration di frosinone 12 la coppia couplepenetration di frosinone 13 la coppia couplepenetration di frosinone 10 la coppia couplepenetration di frosinone 14 la coppia couplepenetration di frosinone 15 la coppia couplepenetration di frosinone 17 la coppia couplepenetration di frosinone 16 la coppia couplepenetration di frosinone 18 la coppia couplepenetration di frosinone 2 la coppia couplepenetration di frosinone 3