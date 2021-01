7 gen 2021 10:35

LA VAGINA IN CUI NESSUNO VORREBBE ENTRARE – BUFERA IN BRASILE PER LA MEGA VAGINA DI 30 METRI QUADRATI SCAVATA NELLE CAMPAGNE DI PERNAMBUCO: L’OPERA DI JULIANA NOTARI HA SCATENATO I FAN DI BOLSONARO CHE L’HANNO BOLLATA COME VOLGARE E OSCENA - L’ARTISTA HA VOLUTO METTERE IN DISCUSSIONE “IL RAPPORTO TRA NATURA E CULTURA NELLA SOCIETÀ FALLOCENTRICA”. PER FAR PARLARE DI SE', ORMAI VALE TUTTO...