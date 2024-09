VAI AL BAR E CHI CI TROVI? IL PAPA! - INSOLITO FUORI PROGRAMMA DURANTE IL VIAGGIO IN LUSSEMBURGO DI FRANCESCO: DOPO L’INCONTRO CON LA COMUNITÀ CATTOLICA, BERGOGLIO SI È FERMATO A PRENDERE UN CAFFÈ CON ALCUNI COLLABORATORI IN UN BAR VICINO ALLA CASA ARCIVESCOVILE – DOPO AVER SORSEGGIATO DALLA SUA TAZZINA, HA PURE COMMENTATO: “È BUONO…” (PORTATELO A NAPOLI!) - VIDEO

Da www.corriere.it

Il Papa al bar per un caffè. È il curioso e del tutto insolito fuori programma del Pontefice in occasione del viaggio in Lussemburgo che si è concluso con l'incontro con la comunità cattolica.

«Dopo pranzo Papa Francesco ha preso un caffè con alcuni collaboratori in un locale nei pressi della Casa Arcivescovile», racconta Silere non possum, pubblicando una foto del Papa sulla sedia a rotelle accanto ai suoi collaboratori davanti al bancone di un bar gestito da un giovane in attesa di un caffè.

