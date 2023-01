28 gen 2023 15:51

IN VAL BADIA UN UOMO DI 54 ANNI CHE HA PASSATO 18 ORE SOMMERSO DALLA NEVE È STATO TROVATO VIVO – IL 54ENNE ERA USCITO NEL POMERIGGIO PER UN’ESCURSIONE CON GLI SCI SULL’ALPE DI FANES QUANDO UNA VALANGA L’HA TRAVOLTO - A DARE L’ALLARME I FAMILIARI A CUI L’UOMO NON RISPONDEVA AL TELEFONO DA MOLTE ORE…