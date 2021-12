VALANGA OMICRON NEL REGNO UNITO - OLTRE 58 MILA CONTAGI IN UN GIORNO, LA PREMIER SCOZZESE STURGEON HA PARLATO ADDIRITTURA DI UNO “TSUNAMI” INNESCATO DALLA VARIANTE IN ARRIVO PER TUTTI I CITTADINI DEL SUO PAESE - IN CASI RADDOPPIANO OGNI DUE GIORNI. SECONDO LE PREVISIONI DIVENTERÀ DOMINANTE ENTRO 10 GIORNI SOPPIANTANDO DELTA…

Elisa Messina per www.corriere.it

NICOLE sturgeon

I contagi in salita e la rapida diffusione della variante Omicron preoccupano gli scienziati e i leader del Regno Unito. A partire dalla premier scozzese Nicola Sturgeon che ha parlato addirittura di uno “tsunami” innescato dalla variante in arrivo per tutti gli scozzesi. Intanto sui media britannici si fa strada l’ipotesi di nuove restrizioni prima di Natale.

Il numero di positivi registrati nelle ultime 24 ore in Uk ha toccato la cifra record di 58.194 nuovi casi, mai così tanti da gennaio (ieri erano stati 50.867). I decessi sono stati 120 (ieri 148).

Nicola Sturgeon in campagna elettorale a Bruntsfield, Edimburgo

Quanto ai contagi da variante Omicron, sono stati 448 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando il totale in tutto il Paese a 1.265. Ieri la crescita giornaliera era stata di 249 nuove infezioni, quindi è aumentata del 54% in un solo giorno: a conferma dell’alta contagiosità della variante di cui parlano gli scienziati britannici.

Le proiezioni del governo scozzese stimano che il ceppo ultra-infettivo da Omicron supererà quello da Delta per diventare il ceppo dominante già da martedì prossimo e rappresenterà oltre il 90% delle infezioni entro il 20 dicembre.

BORIS JOHNSON ANNUNCIA NUOVE RESTRIZIONI ANTI-COVID

Omicron rappresenta il 13,3% dei casi di Covid già in Scozia, che è diventato un punto di riferimento per la variante insieme a Londra, ma raddoppia ogni due giorni. La Scozia ha riportato oggi 5.018 test covid positivi: il numero più alto in tre mesi e il doppio di una settimana fa.

E proprio per contrastare la diffusione Nicola Sturgeon ha invitato gli scozzesi a riconsiderare i loro piani per i giorni di festa e ha dichiarato che da domani le famiglie scozzesi dovranno auto isolarsi per 10 giorni se un membro della famiglia risulta positivo: «tutti i contatti familiari di qualsiasi caso confermato di Covid dovrebbero isolarsi per 10 giorni, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione e anche se inizialmente ottengono un test negativo».