Dalla rubrica delle lettere di “Repubblica”

FRANCESCO MERLO

Caro Merlo, Vannacci si dice pronto a tirarsi giù i pantaloni per dimostrare di essere uomo. Ho sempre avuto in sospetto chi si vanta dei propri attributi. Il gossip letterario viene in aiuto. Ernest Hemingway, il grande maschio, il combattente, pare amasse il sesso forte, non ricordo chi gli disse: “come out from behind that false hair on your chest, Ernest’’ — credo fosse Max Eastman. Non so perché Vannacci s’imbarchi su terreni così insidiosi. Valerio Larena

Risposta di Francesco Merlo

Povero Hemingway. Walter Siti, uno scrittore che non si può non leggere, mi segnalò “un sito porno su Internet, Bulktube, con 1690 specialità diverse: il pensionato indiano peloso, la zoppa incinta…” e il generale etero ma “curioso”, che organizza gare di misure con “riservatissimi”.

