IL VANTAGGIO DI ESSERE INFELICI? SIETE AUTORIZZATI A METTERE LE CORNA! - A STABILIRLO È LA CORTE DI CASSAZIONE, DOPO IL CASO DI UNA DONNA A CUI NON È STATA ADDEBITATA LA COLPA NELLA SEPARAZIONE DAL MARITO PERCHÉ L'AVEVA TRADITO QUANDO IL RAPPORTO ERA GIÀ IN CRISI - LA DECISIONE È STATA PRESA DOPO CHE LA MOGLIE, CHE PER AMMISSIONE DELLO STESSO MARITO AVEVA CAMBIATO ATTEGGIAMENTO E ABITUDINI NEI SUOI CONFRONTI, SI ERA RIVOLTA A UNO PSICOLOGO IN CERCA D'AIUTO…

Matteo Mion per “Libero quotidiano”

Nessun addebito di colpa nella separazione, se è stata l'infelicità a determinare il tradimento. Questo è il principio espresso dall'ordinanza 11.130/2022 dalla Corte di Cassazione che ha negato la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, nonostante ne fosse stata accertata l'infedeltà, perché tale comportamento era intervenuto quando il rapporto era già in crisi. L'"accertamento dell'anteriorità della crisi coniugale" prevale ed è causa di estinzione dell'obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio.

La decisione è un corollario di diritto di una constatazione ad contrariis di mero buon senso: una persona felice del proprio rapporto di coppia non tradisce: un principio da ritenersi applicabile ad entrambi i coniugi.

Non è stata dunque l'infedeltà a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale, perché in corso di causa il referto medico ha dimostrato lo stato d'insoddisfazione della donna, sebbene non ancora sfociato in una crisi di coppia. Nel caso di specie, infatti, la moglie si rivolse al servizio psicologico in cerca d'aiuto e, per ammissione dello stesso marito, aveva cambiato atteggiamento e abitudini: ecco dimostrata l'anteriorità rispetto al tradimento di uno stato d'infelicità e di depressione.

Ora un uso cinico e baro di quanto deciso dalla Suprema Corte potrebbe condurci alla considerazione per cui basta un certificato medico per tradire, ma mi sento di condividere l'ingresso nell'ordinamento del diritto famiglia del precedente secondo cui è l'infelicità di coppia che determina il tradimento e non viceversa.

La Cassazione pone l'accento sulla valenza probatoria da attribuire all'infedeltà di un coniuge perché "grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta... mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà": da oggi, però, può bastare un attestato medico di depressione!

