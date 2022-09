2 set 2022 18:19

VARESOTTO? VARES-HOT! - A GALLARATE, IN PROVINCIA DI VARESE, DUE GIOVANI SONO STATI BECCATI MENTRE SCOPAVANO IN PIENO GIORNO DAVANTI ALLA BIBLIOTECA DEI BAMBINI - LE IMMAGINI E I VIDEO SONO FINITE SUI SOCIAL, PRIMA DELL'ARRIVO DELLA POLIZIA, CHE LI HA IDENTIFICATI E DENUNCIATI PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO…