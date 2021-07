21 lug 2021 19:04

LA VARIANTE AUSTRALIANA DEL "COGLIONAVIRUS" - UN UOMO DI 39 ANNI E' SCAPPATO DI NOTTE DALL'HOTEL IN CUI ERA STATO MESSO IN QUARANTENA CALANDOSI DALLA FINESTRA DEL QUARTO PIANO, A PERTH - PER RIUSCIRCI, HA LEGATO INSIEME ALCUNE LENZUOLA, COME NELLA PIU' CLASSICA DELLE EVASIONI. RITROVATO IL GIORNO SUCCESSIVO DALLA POLIZIA, E' STATO ARRESTATO - PER FARE FRONTE AL COVID, L'AUSTRALIA HA CHIUSO I SUOI CONFINI E...