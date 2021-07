LA VARIANTE DELLE FAKE NEWS – ALT! IL LEGHISTA CLAUDIO BORGHI CONTESTA LA VERSIONE “UFFICIALE” SUI BAMBINI MORTI IN INDONESIA PER COVID: “SONO ANDATO A CERCARE DA DOVE VIENE LA NOTIZIA. FRA DECINE DI ARTICOLI CON NUMERI IN ASSOLUTA LIBERTÀ ARRIVIAMO A SETTEMBRE 2020 IN CUI LA VARIANTE DELTA NON ESISTEVA AFFATTO E ALCUNI PARLAVANO DI ALTA MORTALITÀ. SEMPLICEMENTE I "GIORNALISTI" APPLICANO QUELLE PERCENTUALI A DISTANZA DI MESI. MA C'È DI PEGGIO…”

IN INDONESIA CENTINAIA DI BAMBINI SONO MORTI NELLE ULTIME SETTIMANE A CAUSA DEL COVID: SI TRATTA DEL TASSO DI MORTALITÀ INFANTILE PIÙ ALTO DEL MONDO – I BIMBI RAPPRESENTANO CIRCA IL 12,5% DEI CASI TOTALI NEL PAESE E DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA– SOLO IL 16% DEGLI INDONESIANI HA RICEVUTO UNA DOSE DEL VACCINO E IL 6% HA RICEVUTO IL RICHIAMO E A LUGLIO L’INDONESIA HA SUPERATO L’INDIA E IL BRASILE PER NUMERO DI CONTAGI, DIVENTANDO IL NUOVO EPICENTRO DELLA PANDEMIA…

claudio borghi

Thread di Claudio Borghi su Twitter

Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorno in indonesia per covid e che ne sono già morti più di... qualcuno dice 500, altri 600, altri 800. Il tutto accompagnato da foto di piccole bare bianche.

La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano muore di covid. ovviamente l'intento è instillare la paura che il morbo indonesiano appena arrivato presto arriverà anche qui, vacciniamo di corsa tutti i bambini.

Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati.

claudio borghi 11

Era meglio se non lo facevo. La faccio breve: la "notizia di oggi" origina da un appello di due settimane fa per chiedere fondi di "save the children" ?

https://www.savethechildren.org.au/media/media-releases/indonesia-s-covid-disaster-a-child-rights-crisis#.YPyHH8Dgtfg.twitter Che già ne annunciava 700

COVID BAMBINI INDONESIA

Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assoluta libertà arriviamo serenamente a SETTEMBRE 2020 in cui la variante delta non esisteva affatto e alcuni articoli parlavano di alta mortalità

Indonesia reports higher COVID-19 death rate among children than United States

Late treatment and comorbidity factors are suspected to be behind the high death rate among children in Indonesia.

goofy 7 alberto bagnai claudio borghi

https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/03/indonesia-reports-higher-covid-19-death-rate-among-children-than-united-states.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1599138971

In pratica un pediatra indonesiano, tale Pulungan in alcune interviste nel 2020 dava delle proporzioni precise delle morti di bambini rispetto al totale dei morti. Semplicemente i "giornalisti" applicano quelle percentuali a distanza di mesi ? ma c'è di peggio!

COVID BAMBINI INDONESIA

Sin da Agosto 2020 il nostro Pulungan stimava 300 bambini morti. Senza bisogno della variante delta!

https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/03/indonesia-reports-higher-covid-19-death-rate-among-children-than-united-states.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1599138971

Quindi sull'Indonesia si scrivono solo cretinate da UN ANNO a questa parte. Ma mettiamo il tutto in prospettiva perchè forse non è chiaro. Eh sì perchè uno magari dice: Borghi insensibile! 300 bambini. Una strage! Nel caso non si fosse capito stiamo parlando di un paese poverissimo in un'area dove secondo l'ultimo rapporto Unicef muoiono 1.4 MILIONI di bambini sotto i 5 anni e i lockdown hanno impedito le cure

COVID BAMBINI INDONESIA

Ma guarda un po', se prendiamo i numeri storici, tutto considerato scopriamo che nel 2020, nonostante il covid e i 300 morti indicati dal nostro pediatra terrorizzatore indonesiano, la mortalità è stata la biù bassa di sempre

Capito come funziona il circo del terrorismo? Notizie di nulla basate sul nulla condite di nulla e tutti i nostri giornali che ci si buttano golosi, tutti tesi all'obiettivo che è solo uno: convincere a vaccinare i NOSTRI bambini per il covid. Ah ovviamente c'era il piano B...

COVID BAMBINI INDONESIA

...Metti caso che invece di aumentare i numeri dei morti dei bambini in indonesia fossero diminuiti... ecco che ci sarebbe stata pronta la spiegazione:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/15/coronavirus-la-strategia-al-contrario-dellindonesia-prima-vaccina-i-giovani-cosi-proteggiamo-anche-gli-anziani/6066650/ Adesso di quest'articolo non si parla più.

