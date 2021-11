27 nov 2021 19:23

LA VARIANTE “OMICRON” È UFFICIALMENTE ENTRATA IN ITALIA – IN UN PAZIENTE CAMPANO, RIENTRATO DAL MOZAMBICO, È STATA IDENTIFICATA UNA SEQUENZA RICONDUCIBILE ALLA MUTAZIONE SUDAFRICANA - IL PAZIENTE E I SUOI CONTATTI SONO IN BUONE CONDIZIONI… - IL MINISTERO DELLA SALUTE RACCOMANDA DI VIGILARE SUGLI ARRIVI DALL'AFRICA ATTRAVERSO GLI SCALI