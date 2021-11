LA VARIANTE È GIÀ QUI! FOCOLAIO DI COVID IN DUE VOLI ARRIVATI AD AMSTERDAM DAL SUDAFRICA: SU 600 PASSEGGERI, 85 SONO POSITIVI. IL NUMERO AUMENTA DI ORA IN ORA: NON SI SA SE ABBIANO CONTRATTO LA VARIANTE “OMICRON”, MA È ALTAMENTE PROBABILE. E COSÌ, DOPO IL PRIMO CASO IN BELGIO, LA NUOVA MUTAZIONE È ENTRATA IN EUROPA E SI DIFFONDERÀ INEVITABILMENTE…

Da www.open.online

aeroporto schiphol di amsterdam

Aumenta di ora in ora il numero dei positivi al Coronavirus tra i passeggeri dei due voli Klm atterrati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam dal Sudafrica. Dopo un primo riscontro di 15 casi su 600 passeggeri, i positivi sono rapidamente saliti a 85 secondo i media olandesi.

aeroporto schiphol di amsterdam

Le stime iniziali delle autorità sanitarie prevedevano che almeno il 13,6 per cento dei passeggeri sarebbe stato positivo, ma gli ultimi risultati dei tamponi potrebbero far rivedere in peggio le previsioni. Ma a preoccupare è la possibile “importazione” nel Paese della variante Omicron, che a livello europeo è stata individuata in un unico caso in Belgio.

la variante omicron si diffonde molto piu velocemente

Le autorità sanitarie olandesi, al momento, non sono in grado di dire se i passeggeri positivi abbiano contratto la nuova variante, ma sono in corso ulteriori test per verificarne l’eventuale presenza. Le persone presenti sui voli che non sono risultati positivi al virus dovranno comunque osservare un periodo di quarantena, mentre i positivi accertati verranno trasferiti in un hotel vicino allo scalo e isolati per procedere con i dovuti controlli e monitoraggi.

tamponi all aeroporto schiphol di amsterdam VARIANTE OMICRON