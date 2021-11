LA VARIANTE OMICRON NON FERMA L'ART BASEL DI MIAMI - MIGLIAIA DI PERSONE ARRIVERANNO IN CITTA' PER PARTECIPARE ALLA GIGANTESCA FIERA, CHE OGNI ANNO ATTIRA PIU' DI 80.000 VISITATORI - UNO STRANO CASO DI ACCORDO BIPARTISAN IN UN'AMERICA CHE LA PANDEMIA HA DIVISO ANCORA DI PIU' - MA ALL'EVENTO LE MASCHERINE SARANNO OBBLIGATORIE E POTRANNO PARTECIPARE SOLO I VACCINATI

Dagotraduzione da Bloomberg

art basel 4

L'Art Basel Miami Beach prende il via questa settimana, e porterà un'enorme fiera e decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo nel sud della Florida proprio mentre gli scienziati stanno valutando le implicazioni sulla salute pubblica della nuova variante Omicron del Covid-19.

L'evento attira in genere più di 80.000 visitatori a Miami Beach. Ma quella folla non è certo un'aberrazione negli Stati Uniti, dove gli stadi di calcio sono stati pieni durante il fine settimana e milioni di famiglie si sono riunite per le celebrazioni del Ringraziamento e di Hanukkah.

art basel

La nuova variante arriva mentre gran parte degli Stati Uniti è già tornata a una parvenza di normalità e sembra improbabile che molte persone tornino facilmente alle cancellazioni e ai blocchi degli eventi. Il traffico negli esercizi commerciali e ricreativi è solo leggermente al di sotto delle norme pre-pandemia e l'attività delle stazioni di transito non è molto indietro.

«È importante che ciò accada, e credo che Art Basel lo stia ospitando in modo responsabile e in un modo che crei l'ambiente più sicuro possibile», ha detto lunedì il sindaco di Miami Beach Dan Gelber, un democratico, in un'intervista.

lucas oiticica art basel

La pandemia ha diviso gli americani lungo linee politiche, con i democratici molto più propensi a dire di aver preso i vaccini Covid-19 e adattato i loro stili di vita alla pandemia. Ma in Florida, c'è stato un raro accordo bipartisan sul fatto che Art Basel dovesse andare avanti, anche da parte dei Democratici incaricati dei governi della città e della contea.

Anche senza Omicron, gli Stati Uniti hanno registrato quasi 1.000 morti per Covid-19 al giorno, senza contare i giorni più recenti, quando la festa del Ringraziamento ha distorto il modo in cui vengono riportati i numeri. Gli Stati del nord-est e del Midwest hanno assistito a una recrudescenza quando il freddo ha iniziato a portare le persone in casa. Ma la Florida, che ha visto un'ondata brutale a luglio e agosto, ha ora il tasso pro capite più basso di nuovi casi nella nazione.

knorr art basel

Da parte sua, per accedere ad Art Basel bisogna avere la prova di un test Covid-19 negativo o della vaccinazione completa e sono necessarie le mascherine. Non saranno attuate ulteriori misure alla luce di Omicron.

Ci sarà un ingresso a tempo al Miami Beach Convention Center, dove il lavoro di circa 4.000 artisti è presentato dalle principali gallerie del mondo. Ci sono anche molte fiere satellite in tutta la città, come PULSE, Aqua, SCOPE e le vetrine di Design Miami.

coco fusco art basel angelidakis art basel art basel 12 art basel 2018 art basel 2018 metro pictures, nina beier, beast, 2018 art basel