VARIANTE DI PANICO – IL MONDO CON IL FIATO SOSPESO PER L’ONDATA DELTA: A LONDRA 17MILA NUOVI CASI E RIVOLTA CONTRO IL LOCKDOWN, SIDNEY RICHIUDE, SAN PIETROBURGO CHE VENERDÌ PROSSIMO OSPITERÀ UN QUARTO DI FINALE DELL' EURO IERI HA UFFICIALMENTE REGISTRATO 107 DECESSI IN 24 ORE – E IN BANGLADESH…

Francesca Pierantozzi per il Messaggero

85 paesi, con una progressione continua: l' Oms segue ormai ogni giorno l' avanzare sul pianeta della variante Delta. Dai primi casi recensiti ad aprile in India, la nuova forma, più aggressiva e subdola di Covid, impone ormai una retromarcia nelle riaperture dall' Australia, che ieri ha richiuso Sydney, a San Pietroburgo, che ha registrato un numero record di contagi e decessi, all' Europa, con il Regno Unito costretto a rallentare il piano di ritorno alla normalità e un inizio di sollevamento popolare, e il Portogallo, dove Delta è ormai ufficialmente la forma dominante nei contagi.

Davanti alla miccia di almeno tre focolai, le autorità di Sydney hanno deciso un nuovo lockdown generale (la chiusura di soli quattro quartieri è stata giudicata insufficiente). Ieri la città era deserta. «È un colpo duro, proprio nel momento in cui ci stavamo lentamente rimettendo in piedi» ha commentato con la France Presse Chris Kriketons, gestore di una panetteria nel centro di Sydney. «Con una variante contagiosa come Delta un blocco breve non funziona» dice Gladys Berejiklian, prima ministra regionale, paventando «un numero potenzialmente elevato di contagi nei prossimi giorni».

Il paese era riuscito fino a oggi a contenere l' epidemia chiudendosi a tenuta quasi stagna. Segno della preoccupazione, la Nuova Zelanda ha sospeso ieri «per almeno tre giorni» «la bolla aerea» che consentiva i collegamenti aerei con l' Australia senza obbligo di quarantena. Situazione di massima allerta anche in Russia, in particolare a San Pietroburgo venerdì prossimo ospiterà un quarto di finale dell' Euro che ieri ha ufficialmente registrato 107 decessi in 24 ore, il bilancio più alto in una città dall' inizio della pandemia, secondo le agenzie di stampa russe. Nel paese la variante sembra colpire più duro di quanto fatto finora dalla forma classica del virus, con quasi 22mila contagi ieri, in aumento del 25 per cento in una settimana.

LA GRAN BRETAGNA Delta ormai è la forma più diffusa del virus anche in Gran Bretagna, dove rappresenta il 90 per cento dei contagi. Quasi 17 mila nuovi casi sono stati registrati nelle ultime 48 ore, quando si era arrivati praticamente a zero grazie ai vaccini, ritrovando il livello dello scorso febbraio. Per le autorità è ricominciata una corsa contro il tempo, con un' intensificazione della campagna vaccinale soprattutto per i giovani, accompagnata dal ritorno della prudenza.

La decisione del governo di rinviare di almeno quattro settimane le misure di riapertura previste dal 21 giugno ha provocato il sollevamento di migliaia di persone che hanno manifestato nel centro della città, puntando al Parlamento e a Downing Street per chiedere «il ritorno della libertà». «Sono molto arrabbiato con il governo, come tutti quelli presenti qui» diceva ieri Iain McCausland, partito dal Devon per ritrovare «la libertà di riunirci, di viaggiare e di lavorare».

La variante torna a far tremare anche il Sudafrica, paese più colpito dall' epidemia sul continente africano, che ha registrato un aumento importante dei contagi negli ultimi giorni (quasi 19 mila ieri, un record dall' inizio dell' anno). «Siamo entrati in una fase esponenziale dell' epidemia ha detto Tulio de Oliveira, uno dei virologi più ascoltati nel paese Le cifre aumentano molto rapidamente e da quello che vediamo continueranno ad aumentare nelle prossime settimane». «Misure di restrizioni urgenti» saranno annunciate oggi, mentre è stato già deciso il prolungamento del coprifuoco.

Nuovo lockdown a causa della variante anche in Bangladesh: da lunedì si richiude quasi totalmente dopo 6mila casi e 108 morti registrati ieri, il bilancio più pesante dall' inizio della pandemia. In Francia, le autorità sanitarie prevedono che ad agosto la variante Delta rappresenterà la quasi totalità dei contagi. Nonostante un calo continuo delle cifre dell' epidemia in questa fase di riapertura, è massima allerta nell' ovest, in particolare nel Gers. Due persone, di 42 e 60 anni, sono morte ieri con la variante Delta. «Un piano di azione immediato» con tracciamento dei contagi, è stato annunciato dal ministero della Sanità.

