IL VATICANO SI È ROTTO LE PALLE DELLA FINTE VEGGENTI ALLA GISELLA CARDIA - IL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE HA COSTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO PER VALUTARE COME CODIFICARE IL "FALSO MISTICISMO" E L'"ABUSO SPIRITUALE": “È DA CONSIDERARSI DI PARTICOLARE GRAVITÀ MORALE L'USO DI ESPERIENZE SOPRANNATURALI ASSERITE O DI ELEMENTI MISTICI PER ESERCITARE UN DOMINIO SULLE PERSONE” – IN BALLO ENTRERÀ ANCHE IL DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI CHE DOVRÀ…

PAPA FRANCESCO E IL CARDINALE VICTOR MANUEL FERNANDEZ

(ANSA) - Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha costituito un gruppo di lavoro per valutare come codificare il "falso misticismo" e l'"abuso spirituale", fenomeni sempre più diffusi che colpiscono i più fragili. "Non esiste nel Diritto della Chiesa un delitto tipificato col nome di 'falso misticismo' - ricorda in un documento il cardinale Prefetto della Dottrina della Fede, Victor Manuel Fernandez -, anche se l'espressione è a volte utilizzata da canonisti in un senso strettamente collegato ai delitti di abuso".

PAPA FRANCESCO ALL UNIVERSITA GREGORIANA

Nelle nuove Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha precisato che "è da considerarsi di particolare gravità morale l'uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi".

gisella cardia la veggente di trevignano

Per Fernandez "questa considerazione permette valutare la situazione lì descritta come circostanza aggravante se si presenta insieme a delitti". Quindi per il Prefetto "è possibile tipificare un delitto di 'abuso spirituale', evitando l'espressione troppo ampia e polisemica di 'falso misticismo'". Per questo propone di "affidare il compito di analizzare questa possibilità, e di presentare delle proposte concrete, al Dicastero per i Testi legislativi e al Ddf, costituendo un gruppo di lavoro presieduto dal Prefetto del Dicastero per i Testi legislativi".

