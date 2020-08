VATTENE A FARE IL GURU! - DIVENTA VIRALE IL VIDEO DI ABHIGYA ANAND, UN RAGAZZINO INDIANO DI 14 ANNI CHE NEL 2019 AVREBBE PREVISTO L'ARRIVO DEL CORONAVIRUS E CHE ORA PROFETIZZA NUOVE CATASTROFI NEL 2021 - IL SITO “BUFALE.NET” LO SMONTA: “AVEVA SOSTENUTO CI FOSSE IL 99% DI PROBABILITÀ PER UNA GUERRA TRA INDIA E PAKISTAN. HA MENZIONATO UNA POSSIBILE GUERRA TRA STATI UNITI E IRAN. E POI NON E’ VERO CHE…” - VIDEO

1 - LA PROFEZIA DEL BAMBINO PRODIGIO CHE AVEVA PREVISTO IL CORONAVIRUS: «NUOVA CATASTROFE NEL 2021»

Da www.leggo.it

Abhigya Anand

La profezia del bambino prodigio che aveva previsto il coronavirus: «Nuova catastrofe nel 2021». Quando finirà l'emergenza coronavirus, problemi nell'approvvigionamento di cibo nel mondo e una nuova catastrofe del 2021, le profezie di Abhigya Anand, un ragazzino indiano di 14 anni che nel 2019 aveva previsto l'arrivo del coronavirus. Abhigya è diplomato in Ayurvedica ed è appassionato di astrologia. Il ragazzino aveva parlato di molte altri avvenimenti che non si sono avverati. Tra questi una guerra tra Pakistan e India che non c’è stata e aumenti notevoli del prezzo del petrolio, dell’oro e dell’argento.

Nel video in questione parla del bisogno di fare piani agricoli che rispettino la natura senza uccidere gli animali e accusa l’uomo di non rispettare la terra dove è nato continuando a danneggiare la natura.

2 - PESANTI DUBBI SULLE PREVISIONI DI ABHIGYA ANAND SU CORONAVIRUS CON ALLINEAMENTO SATURNO E GIOVE

Da https://www.bufale.net/

Abhigya Anand

Con uno scrupolo di coscienza, utilizziamo ancora la categoria “smentita”, ma la vicenda relativa alle previsioni sul Coronavirus di Abhigya Anand è fortemente tendente alla “bufala”. In questi mesi ci siamo già imbattuti in fake news di questo tipo, come avrete notato qualche settimana fa ad esempio coi Simpson, ma in questo caso la vicenda sta diventando ancora più virale rispetto alla storia di Homer. E, a completare l’opera leggendaria, troviamo anche ulteriori profezie per il prossimo anno associate all’allineamento tra Saturno e Giove.

Analisi più approfondita su Abhigya Anand, Coronavirus e allineamento Saturno-Giove

Occorre partire da un presupposto parlando delle possibili profezie di Abhigya Anand. Ad esempio, pare che il suo nome reale sia in realtà Abhigyan Anand. Per facilità di comprensione, qui continueremo ad utilizzare il primo. Mentre in Italia stanno proliferando titoli ad effetto anche di testate di un certo peso, secondo cui il 14enne avrebbe previsto il Covid-19, ma soprattutto avrebbe parlato di una catastrofe ulteriore prevista tra novembre 2020 e marzo 2021, all’estero se ne parla diversamente.

Abhigya Anand

Un articolo ricco di dettagli, sotto questo punto di vista, ci arriva dal sito Asia Net News. L’analisi verte su un video che il ragazzino avrebbe registrato ad agosto 2019, ma i punti da lui trattati a detta della fonte sono tre. Il primo riguarda il 99% di probabilità che ci potesse essere una guerra tra India e Pakistan, ma l’affermazione di Abhigya Anand si è rivelata falsa, considerando il fatto che non ci sono state situazioni di dispute armate tra i due Paesi da novembre 2019 a maggio 2020.

Il ragazzo ha anche parlato dei prezzi dell’oro, dell’argento e del petrolio destinati ad aumentare di tanto. Al di là di qualche oscillazione, il trend non è mai stato evidente. Infine, ha menzionato una possibile guerra tra Stati Uniti e Iran. Insomma Abhigya Anand non ha mai previsto il Coronavirus e, soprattutto, non ha parlato di nuove catastrofi previste il prossimo anno con l’allineamento tra Saturno e Giove.