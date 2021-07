VATTI A FIDARE DELLA BABY SITTER! UNA DONNA DELLA FLORIDA DIMENTICA UNA BIMBA DI 2 ANNI NELL'AUTO SOTTO AL SOLE, DOPO 7 ORE LA RITROVA MORTA - LA BABY SITTER A CUI ERA AFFIDATA HA DECISO DI PORTARE LA PICCOLA FINO A CASA SUA PERCHE' LA SCUOLA ERA ANCORA CHIUSA - A QUEL PUNTO LA DONNA SI E' "DISTRATTA" ED E' RIENTRATA NELLA SUA ABITAZIONE - QUANDO HA RIPRESO LA MACCHINA, 7 ORE DOPO, NON C'ERA PIU' NIENTE DA FARE...

Una donna della Florida è stata arrestata dopo aver lasciato una bambina di due anni in un'auto per più di sette ore. Juana Perez-Domingo, 43 anni, si era "dimenticata" la piccola in macchina legata con la cintura di sicurezza sotto il sole rovente di Miami.

La bimba è stata identificata dalle autorità locali come Joselyn Maritza Méndez. Juana era stata pagata per portare Joselyn in un asilo nido a Homestead, in Florida, ma invece ha deciso di portare con sé la piccola fino a casa perché la struttura ancora non aveva aperto. A quel punto il buio.

Sembra, secondo le prime ricostruzioni, che la Perez-Domingo a quel punto si sia "distratta" ed è rientrata in casa. La bimba è rimasta per sette ore in auto con all'esterno temperature vertiginose di oltre 30 gradi centigradi.

La donna è tornata in auto verso le 15:00 e ha trovato la piccola morta. Juana, secondo la polizia, ha contattato la madre della bimba invece di telefonare ai servizi di emergenza.

