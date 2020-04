VATTI A FIDARE DELLE BABYSITTER – UNA 17ENNE INGLESE, CHE DOVEVA OCCUPARSI DI UN 13ENNE, ABUSA RIPETUTAMENTE DEL RAGAZZINO E RIMANE INCINTA – AL COMPAGNO FA CREDERE CHE IL FIGLIO È SUO E I DUE SI SPOSANO – VIVONO FELICI E CONTENTI FINO A QUANDO LA POLIZIA VA A CASA DELLA COPPIA PER FARE UN TEST DEL DNA ALLA PICCOLA E…

Da "www.ilmessaggero.it"

leah cordice 5

Daniel Robbins, 21enne di Windor, in Gran Bretagna, ha adorato ogni secondo che ha trascorso con la sua bambina. Aveva grandi progetti per lei e per sua moglie, Leah Cordice, 20 anni, fino a quando il mondo non gli è crollato addosso nel momento in cui ha scoperto di non essere il padre della piccola.

Ancora più devastante è stato scoprire che la compagna era rimasta incinta abusando di un ragazzino di 13 anni.

In un attimo tutti i suoi progetti sono stati spazzati via: glie è stata portata via la piccola e ha perso sua moglie, che entro la fine della settimana finirà dietro le sbarre per aver compiuto atti sessuali su un minore.

leah cordice e daniel robbins 1

«Sono traumatizzato - ha raccontato Dan, apprendista meccanico, al Sun - Scoprire che la bambina non era mia e vedersela portare via. Nonostante tutto non voglio che Leah vada in prigione. Non è una cattiva persona. Stava andando tutto così bene. Avevo un lavoro sicuro, un bel posto, una bella relazione e una figlia bellissima. All'improvviso tutto ciò che amavo mi è stato portato via: mia figlia, mia moglie, la mia casa, il mio lavoro».

leah cordice 4

Dan incontrò Leah nel 2015, quando erano al college, e presto tra di loro sbocciò una storia d'amore. All'inizio del 2017, però, si lasciarono per un breve periodo e Leah, all’epoca 17enne, iniziò a fare la babysitter a un 13enne. È stato in quel periodo che sono iniziati gli abusi. Leah aveva rapporti con il ragazzino tre volte al mese, anche dopo essersi rimessa insieme a Dan.

leah cordice 7

Poche settimane dopo aver fatto sesso con l'adolescente, Leah raccontò al fidanzato di essere incinta. Credendo di essere il padre, Dan ha insistito per sposarsi e mettere su famiglia. «Non avevo intenzione di diventare marito e padre così presto, ma ero comunque sicuro di quello che stavo facendo, ero fiducioso. Non riuscivo a vedermi con nessun altra. Mi fidavo di Leah, lei si fidava di me ed era incinta. Perché non mettere su la nostra famiglia?».

leah cordice 6

Cinque mesi prima del parto, Dan e Leah si sono sposati con una cerimonia alla quale parteciparono pochi amici e parenti. Dopo una breve luna di miele, la giovane coppia si preparò per l’arrivo della piccola. «Mi sono davvero goduto ogni momento della paternità. È stato il momento migliore della mia vita fino al test del Dna». Nel luglio 2018, però, i detective arrestarono Leah, ordinandole di sottoporsi a un test del Dna per provare che il bambino fosse del 13enne.

leah cordice 2

«Il test diceva che l’adolescente aveva 14 milioni di volte più probabilità di me di essere il padre . ha concluso Dan - Questa storia mi ha completamente traumatizzato. Ho perso la mia bambina e ancora non mi sembra vero».

leah cordice 1 leah cordice 3