15 giu 2021 17:44

VE LA RICORDATE PATRIZIA D'ADDARIO? - L'EX PROTAGONISTA DELLE CENE ELEGANTI DEL "BANANA" È STATA RIAMMESSA AL PROCESSO ESCORT PER IL MANCATO RICONOSCIMENTO DI UN RISARCIMENTO DANNI - IL 20 LUGLIO UDIENZA IN CASSAZIONE: L'IMPRENDITORE BARESE GIANPAOLO TARANTINI È ACCUSATO DI RECLUTAMENTO E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ED È STATO GIÀ CONDANNATO A 2 ANNI E 10 MESI IN APPELLO, MENTRE "L'APE REGINA" DEI PARTY SABINA BEGAN...