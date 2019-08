VECCHIA A CHI? - A 63 ANNI QUESTA BOMBASTICA SCIURA AUSTRALIANA HA DECISO DI SCOLPIRE IL FISICO E HA TROVATO LA STRADA PER IL GODIMENTO: LE SUE CURVE ATTRAGGONO PISCHELLI CHE SI METTONO IN CODA PER AVERE UN APPUNTAMENTO – “HO SEMPRE AVUTO RAGAZZI PIÙ GIOVANI, MIO MARITO AVEVA 13 ANNI MENO DI ME. INVITO TUTTE A PRENDERSI CURA DEL CORPO PER…” (VIDEO)

Per Lesley Maxwell, 63enne di Melbourne, l’età è solo un numero. Si allena per un’ora al giorno cinque volte al settimana e oggi ha un fisico talmente scolpito che, assicura, riesce a far gola ai ragazzi più giovani. La nonna, che si allena da quando ha 48 anni, è stata sposata con un uomo di 13 anni più giovane e ancora oggi attira giovani corteggiatori attratti dal suo fisico perfetto.

«Sono sempre avvicinata da uomini più giovani, mi sento senza età, quindi funziona – ha raccontato Lesley - Tutti i miei partner sono stati più giovani di me, incluso il mio ex marito. Sono molto più felice e fiduciosa in me stesso rispetto a quando ero giovane, soprattutto da quando mi prendo cura del mio corpo in questo modo.

Non mi sento giudicata mentre mi alleno duramente come chiunque altro, anzi lo consiglio a tutte quelle donne che si sentono insicure. Non aspettate. Penso che in ognuna di voi c’è la voglia di riscoprire il suo lato sexy».

