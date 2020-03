VECCHIA A CHI? – UNA 49ENNE INGLESE, LICENZIATA PER PROBLEMI LEGATI ALLA MENOPAUSA, SI IMPROVVISA MODELLA E INIZIA A SCATTARSI FOTO OSÉ - I SUOI NUDI VENGONO APPREZZATI E OGGI CONSIDERA LA VENDITA DEGLI SCATTI UN LAVORO A TEMPO PIENO: “HO DEGLI ABBONATI, MA HO ANCHE DEI FAN CHE FANNO PAGAMENTI UNA TANTUM. DA QUANDO LO FACCIO HO GRANDE FIDUCIA IN ME STESSA, NON È MAI TROPPO TARDI…”

DAGONEWS

toni galloway 3

Quando l’hanno licenziata, Toni Galloway, 49 anni, di Fife, in Scozia, ha iniziato a pensare a come poter fare soldi. Le piaceva farsi fare foto e in poco tempo ha intuito qual era la sua strada: posare nuda e vendere le sue immagini ai suoi fan che già impazzivano per le foto del suo seno e delle sue calze.

Toni ha 49 anni ed è madre di due figli: quando è stata licenziata a causa delle conseguenze della menopausa, ha iniziato a fare foto e ha visto che le sue immagini piacevano. «Ho iniziato con qualche foto provocante e ho visto che ai miei follower piaceva.

toni galloway 4

Ho abbonati che pagano un canone mensile di 15 sterline per i miei nudi e altri che a volte effettuano un pagamento una tantum per le mie foto. Non sono mai completamente nuda e copro le mie parti intime. Da quando lo faccio, ho grande fiducia in me stessa. Voglio mostrare alle altre donne che non è mai troppo tardi e che non devi essere magro o alto per farlo. A oggi ho fatto abbastanza soldi per considerare la vendita di foto un lavoro a tempo pieno».

