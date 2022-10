VECCHIA A CHI? – VENTENNI, SCANSATEVE: LA STUPENDA ED EXTRA-CHIC CARMEN DELL’OREFICE SE NE FOTTE DELL’ETÀ E POSA NUDA A 91 ANNI - SDRAIATA SU UN LETTO, LA MITICA MODELLA SFOGGIA LE LUNGHISSIME GAMBE MENTRE UNA MUTANDA COLOR CARNE FA CAPOLINO DA SOTTO LE LENZUOLA CHE LE COPRONO IL SENO NUDO - “IL SEGRETO? ALLA MIA ETÀ NON RICORDO PIÙ LE COSE BRUTTE”. ARRIVARCI COSÌ A 91 ANNI…

Barbara Rossetti per www.iodonna.it

Ha sfilato per Moschino, Missoni, Thierry Mugler, Guo Pei ed è letteralmente l’highlander delle modelle famose: musa dei fotografi più leggendari, a 91 anni Carmen Dell’Orefice torna a posare per parlare dei lati buoni dell’aging.

Carmen Dell’Orefice, regina delle modelle over, nuda a 91 anni

Nel 1947 ha posato per Vogue a soli 15 anni entrando nel club delle modelle più giovani mai apparse sulla cover del magazine. Oggi, a 91 anni, la sua carriera nel mondo fashion è ancora in pieno svolgimento.

Dopo aver sfilato per gli stilisti più celebri e dopo essere stata musa ispiratrice di fotografi leggendari come Irving Penn, ora Carmen Dell’Orefice è di nuovo protagonista di uno shooting fotografico.

La foto senza veli dopo i 90 anni

Le immagini scattate da Fadil Berisha fanno parte di uno speciale del magazine New You – The voice of health and beauty in cui sono protagoniste la supermodella quasi centenaria e la top model over 60 Beverly Johnson. Tra cover e intervista, c’è anche spazio per una foto senza veli che lascia pochissimo all’immaginazione. Un record vero e proprio, per parlare dell’arte di accettare il tempo che passa.

I suoi segreti di benessere

I capelli folti e bianchissimi, la pelle del corpo liscia e levigata, il trucco del viso al minimo sindacale. A vederla così non le si darebbe mai l’età che ha, ma il suo segreto di bellezza è principalmente l’ascolto del proprio corpo: «Mi alleno quasi ogni giorno con un po’ di stretching gentile e di respirazione, ma senza ostinazione. Quando sento che qualcosa non va mi fermo».

Quanto alla dieta, ha spiegato: «Ho un buon metabolismo e questa è una fortuna. Mangio quando ho fame e non conto le calorie, per me il cibo deve essere una gioia. Se non ami gli spinaci scotti impara a cucinarteli da sola oppure mangiali crudi. Questa, secondo me, è la flessibilità necessaria per arrangiarsi nella vita».

Per il resto, invecchiare bene è una questione di atteggiamento. «Alla mia età non ricordo più le cose brutte» ha detto «mi dico ancora che il meglio deve ancora venire, che ho ancora molto da dare. Sono curiosa e piena di speranze come una bambina che sta per aprire i regali di Babbo Natale».

