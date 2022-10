“NON NE SO NULLA E NON ERO TENUTO A SAPERLO” - CHE COINCIDENZA: IL GRILLINO CHE DOVEVA CONTROLLARE SUI CONTRATTI LAST MINUTE DELLA DADONE NON SI ERA ACCORTO DI NULLA – LA MINISTRA È RIUSCITA A FAR AVERE TRE RICCHE CONSULENZE A GIOVANI COLLABORATORI PRIMA CHE I GIOCHI FOSSERO CHIUSI: I TRE LAVORERANNO (CON CONTRATTI PER UN TOTALE DI 200MILA EURO) A DELLE CONSULENZE PER IL TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA. MA NEI LORO CURRICULUM…