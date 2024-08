DEL VECCHIO JR SI BUTTA SUL CINEMA – IL FAMILY OFFICE DI LEONARDO MARIA, “LMDV CAPITAL”, ENTRA NEL CAPITALE DI “LEONE FILM GROUP” CON IL 13,78%, LA CASA DI PRODUZIONE DEI FIGLI DEL GRANDE SERGIO. L'ANNUNCIO UFFICIALE STASERA ALLA FESTA PRE-MOSTRA DI VENEZIA – FINORA “LMDV” AVEVA INVESTITO IN ALTRI SETTORI, COME HOSPITALITY, IMMOBILIARE E FOOD & BEVERAGE (LA NON FORTUNATISSIMA BEVANDA “BOEM” DI FEDEZ), ORA IL SALTO ALLA SETTIMA ARTE...

Estratto dell’articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO

Due eccellenze italiane uniscono le forze per far tornare il nostro cinema a brillare a Hollywood. Stasera a Venezia, nel corso della festa pre-Mostra organizzata da Variety all'Hotel Danieli, di fronte all'intero mondo del cinema verrà ufficializzata l'entrata di LMDV Capital nel capitale sociale di Leone Film Group: il family office di Leonardo Maria Del Vecchio avrà infatti il 13,78 per cento delle quote dell'azienda di produzione e distribuzione di Raffaella e Andrea Leone.

La nuova alleanza appare particolarmente significativa proprio nel momento in cui alcune realtà del cinema italiano […] si lasciano assorbire dai grandi gruppi stranieri. E soprattutto rappresenta la prima incursione nell'audiovisivo di LMDV Capital che aveva finora diversificato gli investimenti in hospitality, food & beverage, immobiliare, macchinari per il packaging posizionandosi inoltre sulla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale.

RAFFAELLA E ANDREA LEONE

«In piena armonia con la nostra filosofia aziendale, vogliamo ora supportare il rafforzamento di un'eccellenza italiana favorendo il successo del Made in Italy sui principali mercati internazionali. Troppe volte abbiamo permesso agli altri di usare la nostra cultura», spiega Del Vecchio, classe 1995 e una passione per il cinema maturata fin dall'adolescenza quando […] preferiva «vedere film, specie quelli a sfondo sociale, piuttosto che leggere libri».

TOM CRUISE CON I RAY BAN WAYFARER IN RISKY BUSINESS

Aggiunge l'imprenditore, […] quartogenito del fondatore di Essilux […]: «Leone Film Group è una realtà conosciutissima all'estero, soprattutto in America. In più, cosa che ci piace molto, è un'azienda a gestione familiare».

Tra i film "del cuore" di Leonardo Maria figurano C'era una volta in America, capolavoro epico del grande Sergio Leone (padre di Raffaella e Andrea), Risky Business in cui tra l'altro «i Ray Ban Wayfarer indossati da Tom Cruise hanno un ruolo molto importante», L'ultimo Samurai interpretato dallo stesso attore […].

raffaella leone forto di bacco

Ha già in mente che tipo di cinema vorrà fare con Leone Film Group? «No, non ho la presunzione di insegnare il lavoro a professionisti che lo sanno fare benissimo», risponde il titolare di LMDV Capital, «il mio investimento si basa sulla fiducia in Raffaella e Andrea».

Si dichiara soddisfatta dell'alleanza anche Raffaella Leone: «Consideriamo molto felice l'incontro con Del Vecchio che appartiene alla stessa generazione di mio figlio Francesco Polimanti, capo delle acquisizioni della nostra azienda», spiega la titolare di Leone Film Group che possiede Lotus Production, una library di 600 film e ha all'attivo successi come Perfetti sconosciuti e La pazza gioia […]. […]

leonardo del vecchio con il figlio leonardo maria

