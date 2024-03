14 mar 2024 08:45

(ANSA) - Le hanno rubato la macchina a Napoli e il video in cui racconta la disavventura fa un milione e mezzo di visualizzazioni. Lei è Martina Bugliarelli, influencer milanese specializzata in viaggi, che appunto durante una trasferta napoletana è stata vittima del furto dell'auto presa a noleggio. Nel video in questione Martina racconta che, il primo giorno a Napoli, ha parcheggiato l'auto, presa a noleggio, nei pressi della Villa Comunale, sul lungomare. Dopo un giro per la città, la giovane Tiktoker è tornata per riprendere l'auto ma non l'ha trovata. La ragazza però ha voluto sottolineare che i furti di auto avvengono ovunque anche per fermare i commenti pieni di stereotipi nei confronti dei campani. "Succede a chiunque e dovunque anzi io ho sempre reputato Napoli una città sicura a differenza di Milano, città nella quale vivo e dove veramente ho paura di uscire in solitaria", spiega.