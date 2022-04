VEDIAMO CHI CE L'HA PIU' DURE (LE ZANNE) - MEGA SCAZZO TRA DUE ELEFANTI NELLA RISERVA DEL MASAI IN KENYA - I DUE GIGANTESCHI PACHIDERMI, CHE PESANO 6 TONNELLATE CIASCUNO E DA ORE SI PUNTAVANO, A UN CERTO PUNTO HANNO INIZIATO A COMBATTERE PER LA LEADERSHIP DAVANTI A UN GRUPPO DI TURISTI IN TOUR PER IL SAFARI E... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Due elefanti combattono in Kenya

Al Masai Mara National Game Reserve, in Kenya, è stato filmato l’incredibile scontro tra due elefanti da sei tonnellate. I giganteschi animali incrociano le loro zanne durante un combattimento davanti ai turisti sbalorditi.

Mentre combattono, echeggia il rumore delle loro zanne che si scontrano, si alza polvere e fango, finché la guida turistica non accende il motore dell’auto e non se ne va per evitare incidenti.

Tom Sairowua, che stava guidando il tour attraverso la riserva, ha detto di aver avvicinato il gruppo dopo aver visto gli elefanti maschi che si guardavano l'un l'altro. Sairowua ha detto: «È stato molto impressionante vedere il potere di questi animali. La lotta è stata così importante in quanto determina la leadership e chi avrà un accesso più facile alle donne. I due stavano combattendo per dimostrare il loro dominio. L'aggressivo elefante a sinistra ha inseguito il suo nemico per un'ora prima che scomparissero».

Due elefanti combattono in Kenya 2

«Non eravamo lontani dai due giganti, quindi dovevamo stare molto attenti perché possono essere molto aggressivi e caricare il veicolo in qualsiasi momento. Ciascuno dei maschi pesa sei tonnellate e ha un'età compresa tra i 15 ei 17 anni. È stato il mio primo avvistamento di elefanti che combattevano anche se sono nato e cresciuto nel Masai Mara. Ho trascorso cinque anni come guida a tempo pieno nella riserva e ho coperto la maggior parte dei parchi nazionali del Kenya».

Gli elefanti sono animali estremamente intelligenti e sono i più grandi mammiferi terrestri sulla Terra. Gli elefanti del bush africano o della savana normalmente pesano circa sei tonnellate e sono alti circa 320 cm. Vivono in gruppi fitti e possono arrivare fino a 70 anni in natura.

