Incredibile Cher, che a 76 anni ha chiuso la più che scenografica passerella di Balmain, segnando senza dubbio il momento più alto della terza giornata della fashion week di Parigi.

Al fianco di Olivier Rousteing, stilista della maison, che ha presentato il 28 settembre una collezione ready to wear ed una couture per la prossima primavera estate, la performer americana ha ricevuto moltissimi applausi, camminando sulla catwalk, come se il tempo non fosse mai passato, vestita con una tuta "effetto seconda pelle" in latex dalle spalle sagomate, con guanti tagliati e quegli stivali platform che sono segno di riconoscimento della collezione.

Il défilé Balmain è andato in scena nello stadio Jean Bouin di Parigi: Olivier Rousteing è di casa nella Ville Lumière, dove ha l'abitudine di scovare le location più grandiose, quantomeno a livello di spazi, per far sì che le sue sfilate assumano le proporzioni di un festival, più che di uno show. Diecimilia biglietti sono stati venduti al pubblico per accedere al villaggio attorno alla passerella, con cibo e musica. I proventi sono stati destinati in beneficenza.

Chi meglio di Cher, amica del designer e fashion icon oltre che artista, poteva sublimare la collezione, che per la prossima primavera estate ha preso ispirazione da tele rinascimentali e personaggi mitologici. I due hanno mostrato gioia e complicità, abbracciandosi e camminando per mano.

Cher, con aria da eterna ragazzina, ha camminato quindi di fronte ad un pubblico molto vasto, dove tra gente comune si annidavano grandi celebrità vestite di abiti Balmain.

