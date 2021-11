3 nov 2021 19:44

VEDIAMO SE AVETE ANCORA IL CORAGGIO DI PARLARE DI DITTATURA – IN CINA 35 STUDENTI TRA I 7 E I 12 ANNI SONO STATI TENUTI COME PRIGIONIERI DENTRO LA LORO SCUOLA ANCHE DI NOTTE DOPO CHE ERA EMERSA LA POSITIVITÀ DELLA LORO INSEGNANTE – A NULLA È VALSA LA PROTESTA DEI GENITORI: ALL’ARRIVO DEI TAMPONI, LA MATTINA SEGUENTE, I BIMBI SONO STATI SCORTATI IN UN CAMPO PER LA QUARANTENA…