5 giu 2019 12:43

LA VEGANA ESTINTA – UNA MAMMA INGLESE DI 40 ANNI È MORTA DOPO ESSERSI RIFIUTATA DI FARE LA CHEMIOTERAPIA PER UN CANCRO AL SENO, OPTANDO INVECE PER UNA DIETA VEGANA: I MEDICI L’AVEVANO AVVERTITA DEL RISCHIO, MA LEI DOPO AVER BOLLATO LE LORO CURE COME “STRATEGIE PER AVVELENARE IL SUO CORPO” HA INIZIATO A "CURARSI" CON ALGHE MARINE, CAPSULE DI CURCUMA CRUDA E PEPE NERO…