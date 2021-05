VEGETARIANI ALLA RISCOSSA! - UNO DEI MIGLIORI RISTORANTI DI NEW YORK, L'ELEVEN MADISON PARK, SMETTERA' DI SERVIRE LA CARNE - ALLA RIAPERTURA, PREVISTA PER L'11 GIUGNO, SOLO PIATTI VEGETALI - SOPRAVVIVONO SOLO LATTE E MIELE PER ACCOMPAGNARE CAFFE' E TE' - LO CHEF DANIEL HUMM: "IL MODO IN CUI CONSUMIAMO IL CIBO NON E' SOSTENIBILE"

Dagotraduzione dalla Nbcnewyork.com

Daniel Humm Eleven Madison Garden

Dal prossimo mese Eleven Madison Park, considerato uno dei migliori ristoranti di New York e del mondo, sarà senza carne e quasi interamente vegano.

«Se Eleven Madison Park è davvero in prima linea nella ristorazione e nell'innovazione culinaria, per me è chiaro che questo è l'unica direzione da prendere», ha detto il proprietario dello chef Daniel Humm al Wall Street Journal in un'intervista pubblicata lunedì mattina.

Il ristorante, tra 24th Street e Madison Avenue, riaprirà il servizio di persona il 10 giugno con quello che il sito web ha descritto come «un menu da otto a dieci portate nella sala da pranzo principale composto da piatti interamente a base vegetale».

Eleven Madison Garden

Humm ha detto al Journal che il ristorante servirà ancora latte e miele per caffè e tè, e quindi non sarà completamente vegano.

In ogni caso, il cambiamento avrà potenzialmente enormi ripercussioni nel mondo della cucina raffinata, data l'importanza del ristorante. Eleven Madison Park detiene tre stelle Michelin, quattro stelle dal New York Times, sette premi James Beard e un riconoscimento nel 2017 come miglior ristorante del mondo.

Eleven Madison Garden Daniel Humm

Humm ha detto a NPR che il tempo di inattività del ristorante durante la pandemia lo ha spinto a pensare alla sostenibilità e lo ha spinto a passare al cibo a base vegetale.

«Il modo in cui abbiamo acquistato il nostro cibo, il modo in cui consumiamo il nostro cibo, il modo in cui mangiamo carne, non è sostenibile», ha detto Humm in un'intervista a NPR.

Daniel Humm Daniel Humm Eleven Madison Garden